Kinder-Tanz bis Ü66-Party – die Bim wird zum Dancefloor

Normalerweise bringt sie Wienerinnen und Wiener von A nach B. Am 16. Oktober wird die Bim selbst zum Ziel: Bei "WL x Sound of Generations" verwandeln die Wiener Linien eine Straßenbahn einen ganzen Tag lang in eine rollende Tanzfläche.
Gleich drei Events stehen am Programm – und jede Generation bekommt ihre eigene Party. Den Anfang macht am Vormittag die Generation 66+, am Nachmittag sind die jüngsten Öffi-Fans an der Reihe. Abends wird die Bim schließlich zum Dancefloor für alle ab 18 Jahren.
Von 10 bis 13 Uhr dreht die Party-Bim gemeinsam mit Klub66 ihre Runden am Ring. Eingeladen sind alle Wienerinnen und Wiener ab 66 Jahren. Jüngere Begleitpersonen dürfen als Assistenz mitkommen. Eine Voranmeldung ist für alle Teilnehmer erforderlich.
Am Nachmittag gehört die Bim den Kleinen: Von 15 bis 18 Uhr steigt bei "WL x KidsKlub" eine rollende Kinderdisco. In zwei 90-minütigen Slots wird zwischen Haltestangen und Sitzplätzen getanzt.
Die drei Events im Überblick:
WL x Klub66 von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Ticket-Reservierung über Klub66
Einstieg: Station Karlsplatz bei den Otto-Wagner-Pavillons, Endstelle 4A
WL x KidsKlub von 15:00 bis 18:00 Uhr. Tickets über Ö-Ticket
Ort: Verkehrsmuseum Remise
WL x RollingKlub von 20:00 bis 01:00 Uhr. Tickets über Ö-Ticket Ort: Station Karlsplatz bei den Otto-Wagner-Pavillons, Endstelle 4A
Zusätzlich können Familien eine Führung durch das Verkehrsmuseum Remise buchen. Unter dem Motto "Auf Entdeckungsreise durch 150 Jahre Verkehrsgeschichte" geht es durch die Geschichte der Wiener Öffis. Das Museum öffnet an diesem Tag exklusiv für die Besucher der Veranstaltung.
Wenn es draußen dunkel wird, geht die Party weiter. Bei "WL x RollingKlub" wird die Straßenbahn von 20 bis 1 Uhr zum Dancefloor. Mitfeiern dürfen alle Tanzfreudigen ab 18 Jahren. Der Ticketverkauf für die drei Events startet am 25. September.