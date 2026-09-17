i Die Straßenbahn wird zur Eventlocation. Wiener Linien/Simon Wöhrer 3 Events für 3 Generationen Kinder-Tanz bis Ü66-Party – die Bim wird zum Dancefloor Eine Bim, drei Partys: Am 16. Oktober wird die Straßenbahn zur rollenden Tanzfläche. Für mehrere Generationen ist etwas dabei. Von Wien Heute 17.09.2026, 12:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Normalerweise bringt sie Wienerinnen und Wiener von A nach B. Am 16. Oktober wird die Bim selbst zum Ziel: Bei "WL x Sound of Generations" verwandeln die Wiener Linien eine Straßenbahn einen ganzen Tag lang in eine rollende Tanzfläche.

Gleich drei Events stehen am Programm – und jede Generation bekommt ihre eigene Party. Den Anfang macht am Vormittag die Generation 66+, am Nachmittag sind die jüngsten Öffi-Fans an der Reihe. Abends wird die Bim schließlich zum Dancefloor für alle ab 18 Jahren.

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Party-Bim für die Generation 66+

Von 10 bis 13 Uhr dreht die Party-Bim gemeinsam mit Klub66 ihre Runden am Ring. Eingeladen sind alle Wienerinnen und Wiener ab 66 Jahren. Jüngere Begleitpersonen dürfen als Assistenz mitkommen. Eine Voranmeldung ist für alle Teilnehmer erforderlich.

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Kinder erobern die Straßenbahn

Am Nachmittag gehört die Bim den Kleinen: Von 15 bis 18 Uhr steigt bei "WL x KidsKlub" eine rollende Kinderdisco. In zwei 90-minütigen Slots wird zwischen Haltestangen und Sitzplätzen getanzt.

Die drei Events im Überblick: WL x Klub66 von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Ticket-Reservierung über Klub66

Einstieg: Station Karlsplatz bei den Otto-Wagner-Pavillons, Endstelle 4A WL x KidsKlub von 15:00 bis 18:00 Uhr. Tickets über Ö-Ticket

Ort: Verkehrsmuseum Remise WL x RollingKlub von 20:00 bis 01:00 Uhr. Tickets über Ö-Ticket Ort: Station Karlsplatz bei den Otto-Wagner-Pavillons, Endstelle 4A

Zusätzlich können Familien eine Führung durch das Verkehrsmuseum Remise buchen. Unter dem Motto "Auf Entdeckungsreise durch 150 Jahre Verkehrsgeschichte" geht es durch die Geschichte der Wiener Öffis. Das Museum öffnet an diesem Tag exklusiv für die Besucher der Veranstaltung.

Nachts wird weitergetanzt

Wenn es draußen dunkel wird, geht die Party weiter. Bei "WL x RollingKlub" wird die Straßenbahn von 20 bis 1 Uhr zum Dancefloor. Mitfeiern dürfen alle Tanzfreudigen ab 18 Jahren. Der Ticketverkauf für die drei Events startet am 25. September.