i Jean Paul Gaultier kommt mit einem Pop-up-Kiosk ins Wiener MuseumsQuartier. Sabine Hertel Jean Paul Gaultier Für Duft-Test – Mega-Schlange vor Luxus-Pop-up in Wien Jean Paul Gaultier bringt seinen "La Favorite Kiosk" ins MuseumsQuartier. Am 25. und 26. September können Besucher den neuen Duft testen. Von Wien Heute 26.09.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei Stunden Wartezeit und eine meterlange Schlange: Nach dem großen Andrang auf das Dior-Pop-up am Hohen Markt bekommt Wien gleich den nächsten Beauty-Hotspot. Jean Paul Gaultier bringt seinen mobilen "La Favorite Kiosk" am 25. und 26. September ins MuseumsQuartier.

Mobiles Pop-up von Jean Paul Gaultier i ?

Jean Paul Gaultier macht mit seinem mobilen "La Favorite Kiosk" Station im MuseumsQuartier. Anlass ist der Launch des neuen Duftes "La Favorite". Zuvor war der Kiosk bereits in mehreren Städten in Deutschland und der Schweiz unterwegs.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Airstream wird zum Duft-Kiosk

Am 25. und 26. September steht der eigens gestaltete Airstream jeweils von 11 bis 19 Uhr im MuseumsQuartier. Das Fahrzeug kommt im typischen Jean-Paul-Gaultier-Look daher und soll den neuen Duft für Besucher erlebbar machen.

Vor Ort kann "La Favorite" getestet werden. Dazu gibt es Signature Drinks, französische Snacks und exklusive Goodies. Damit soll der Pop-up-Kiosk nicht nur Duftfans anlocken, sondern auch zum Treffpunkt für Social-Media-Fans werden.