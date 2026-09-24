i 670 Läufer nahmen teil an diesem Rekord-Event. CHRISTOPH DRAXL Schüler laufen Rekord Ziel pulverisiert: Schüler laufen unglaubliche 5.800 km Eigentlich waren 250 gemeinsame Laufstunden geplant. In Admont wurden daraus 660 Stunden, 6.800 Runden und rund 5.800 Kilometer. Von Österreich Heute 24.09.2026, 13:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit diesem Ergebnis hatte wohl niemand gerechnet: Beim 250-Stunden-Lauf des Benediktinerstiftes Admont und des Stiftsgymnasiums wurde das selbst gesteckte Ziel mehr als deutlich übertroffen.

Am 22. September gingen mehr als 670 Schüler sowie Lehrer, Vertreter von Unternehmen und weitere Laufbegeisterte an den Start. Gemeinsam sollten sie insgesamt 250 Stunden laufen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Am Ende standen unglaubliche 660 gemeinsame Laufstunden auf der Uhr. Damit wurde das ursprüngliche Ziel um mehr als das Zweieinhalbfache übertroffen.

Mehr als 6.800 Runden

Auch die zurückgelegte Strecke kann sich sehen lassen. Auf dem Areal des Stifts und des Stiftsgymnasiums absolvierten die Teilnehmer mehr als 6.800 Runden. Insgesamt kamen dabei rund 5.800 Kilometer zusammen.

Zum Vergleich: Mit dieser Leistung könnte man mehr als dreimal von Admont nach Rom und wieder zurück laufen.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Im Mittelpunkt stand dabei nicht die Leistung einzelner Teilnehmer. Unter dem Motto "Gemeinsam bewegen - gemeinsam Großes erreichen" sollten Bewegung und das gemeinsame Erlebnis zählen.

"Diese Veranstaltung hat eindrucksvoll gezeigt, was entstehen kann, wenn so viele Menschen gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Über 670 Schülerinnen und Schüler waren mit Begeisterung dabei und haben diesen Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht", sagt Mario Brandmüller, Leiter für Tourismus und Kommunikation im Stift Admont.

Direktorin über 660 Laufstunden

Für Stimmung entlang der Strecke sorgten unter anderem die Bigband des Stiftsgymnasiums und Radio Grün Weiß.

Die Bilder des Tages i ?

Auch Direktorin Katja Maierhofer zeigte sich vom Ergebnis beeindruckt: Die gemeinsam erreichten 660 Laufstunden zeigen, wie viel möglich ist, wenn Zusammenhalt, Motivation und Freude an der Bewegung aufeinandertreffen. Dieser Tag wird uns als Schulgemeinschaft noch lange in Erinnerung bleiben."