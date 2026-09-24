Ziel pulverisiert: Schüler laufen unglaubliche 5.800 km

Mit diesem Ergebnis hatte wohl niemand gerechnet: Beim 250-Stunden-Lauf des Benediktinerstiftes Admont und des Stiftsgymnasiums wurde das selbst gesteckte Ziel mehr als deutlich übertroffen.
Am 22. September gingen mehr als 670 Schüler sowie Lehrer, Vertreter von Unternehmen und weitere Laufbegeisterte an den Start. Gemeinsam sollten sie insgesamt 250 Stunden laufen.
Am Ende standen unglaubliche 660 gemeinsame Laufstunden auf der Uhr. Damit wurde das ursprüngliche Ziel um mehr als das Zweieinhalbfache übertroffen.
Auch die zurückgelegte Strecke kann sich sehen lassen. Auf dem Areal des Stifts und des Stiftsgymnasiums absolvierten die Teilnehmer mehr als 6.800 Runden. Insgesamt kamen dabei rund 5.800 Kilometer zusammen.
Zum Vergleich: Mit dieser Leistung könnte man mehr als dreimal von Admont nach Rom und wieder zurück laufen.
Im Mittelpunkt stand dabei nicht die Leistung einzelner Teilnehmer. Unter dem Motto "Gemeinsam bewegen - gemeinsam Großes erreichen" sollten Bewegung und das gemeinsame Erlebnis zählen.
"Diese Veranstaltung hat eindrucksvoll gezeigt, was entstehen kann, wenn so viele Menschen gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Über 670 Schülerinnen und Schüler waren mit Begeisterung dabei und haben diesen Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht", sagt Mario Brandmüller, Leiter für Tourismus und Kommunikation im Stift Admont.
Für Stimmung entlang der Strecke sorgten unter anderem die Bigband des Stiftsgymnasiums und Radio Grün Weiß.
Auch Direktorin Katja Maierhofer zeigte sich vom Ergebnis beeindruckt: Die gemeinsam erreichten 660 Laufstunden zeigen, wie viel möglich ist, wenn Zusammenhalt, Motivation und Freude an der Bewegung aufeinandertreffen. Dieser Tag wird uns als Schulgemeinschaft noch lange in Erinnerung bleiben."