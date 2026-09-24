i Die Feuerwehr Obergralla stand mit 16 Kräften im Einsatz IMAGO/Daniel Scharinger Unfall in Gralla Frontaler! Moment der Müdigkeit endet mit 2 Verletzten Ein Moment der Müdigkeit endete auf der B73 in Gralla mit einem Frontalcrash. Eine Lenkerin wurde per Heli nach Graz geflogen. Von Newsdesk Heute 24.09.2026, 08:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochabend in Gralla im Bezirk Leibnitz: Auf der B73 krachten gegen 18.20 Uhr zwei Autos frontal zusammen. Zwei Personen wurden dabei verletzt, eine Frau musste mit dem Rettungshubschrauber nach Graz gebracht werden.

Wie die Polizei berichtet, war ein 41-jähriger Grazer mit seinem Pkw von Westen kommend in Richtung Osten unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 54-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz in die entgegengesetzte Richtung. Dann kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

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Der mögliche Grund für den Unfall: Der 41-Jährige dürfte laut eigenen Angaben wegen eines Sekundenschlafes auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Die genaue Formulierung im Bericht: "aufgrund eines Sekundenschlafes".

Die 54-Jährige wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen vom Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen. Der 41-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst in das LKH Wagna gebracht.

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Alkohol dürfte keine Rolle gespielt haben. Die mit beiden Lenkern durchgeführten Alkomattests verliefen negativ.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die B73 zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr komplett gesperrt werden. Ein Abschleppunternehmen barg die beiden Unfallfahrzeuge und transportierte sie ab. Die Feuerwehr Obergralla war mit 16 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort.