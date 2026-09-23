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Die Rettungskräfte waren rasch vor Ort.
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Getty Images (Symbolbild)
Unfall in Zeltweg

Moped-Lenkerin (16) bei Crash über Auto geschleudert

Bei einem Abbiegevorgang auf der L 518 kollidierten am Dienstagabend ein Pkw und ein Moped. Die 16-jährige Mopedlenkerin wurde schwer verletzt.
André Wilding
Von André Wilding
23.09.2026, 10:50
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Eine 40-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Leoben fuhr am Dienstag gegen 19.25 Uhr auf der L 518 von Knittelfeld kommend in Richtung Zeltweg. Im Ortsgebiet von Zeltweg wollte sie links in die Hauptstraße einbiegen.

Dabei dürfte sie eine entgegenkommende Mopedlenkerin, 16 Jahre alt aus dem Bezirk Murtal, übersehen haben und es kam zum Frontalzusammenstoß.

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Die Mopedlenkerin wurde über den Pkw geschleudert und kam schwer verletzt auf der Straße zu liegen.

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wil,23.09.2026, 10:50
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