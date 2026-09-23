Moped-Lenkerin (16) bei Crash über Auto geschleudert

Eine 40-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Leoben fuhr am Dienstag gegen 19.25 Uhr auf der L 518 von Knittelfeld kommend in Richtung Zeltweg. Im Ortsgebiet von Zeltweg wollte sie links in die Hauptstraße einbiegen.
Dabei dürfte sie eine entgegenkommende Mopedlenkerin, 16 Jahre alt aus dem Bezirk Murtal, übersehen haben und es kam zum Frontalzusammenstoß.
Die Mopedlenkerin wurde über den Pkw geschleudert und kam schwer verletzt auf der Straße zu liegen.
Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde das Mädchen vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das Landeskrankenhaus Graz, Kinderklinik geflogen.
Der mit der Pkw-Lenkerin durchgeführte Alkomattest verlief negativ.