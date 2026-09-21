i Ein 19-jähriger Autofahrer war mit seinem Pkw frontal gegen ein Mehrparteienhaus geprallt. Getty Images (Symbolbild) Zwei Tage nach Unfall tot 19-Jähriger rast in Mehrparteienhaus, stirbt im Spital Der schwere Unfall auf der B65 am Samstag hat ein Todesopfer gefordert. Der 19-jährige Lenker erlag am Montag im LKH Graz seinen Verletzungen. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 16:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall in Brodersdorf im Bezirk Graz-Umgebung hat ein Todesopfer gefordert. Ein 19-jähriger Autofahrer war am Samstag, 19. September, mit seinem Pkw von der B65 abgekommen und frontal gegen ein Mehrparteienhaus geprallt.

Der junge Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde ins Universitätsklinikum Graz gebracht. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte, ist der 19-Jährige dort seinen Verletzungen erlegen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Der Unfall hatte sich gegen 5.15 Uhr ereignet. Laut Zeugenaussagen soll der 19-Jährige zuvor mehrere Fahrzeuge mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt haben.

Gebäude ist einsturzgefährdet

Im Ortsgebiet kam er rechts von der Straße ab, fuhr auf eine Erderhebung und hob mit dem Wagen ab. Das Auto durchbrach die Seitenwand einer Erdgeschosswohnung und kam teilweise in der Wohnung zum Stillstand.

Die Bilder des Tages i ?

Die Feuerwehr musste den Lenker über das Dach des Fahrzeugs befreien. Bei der Durchsuchung des Pkw stellten Polizisten Alkohol und Suchtgiftutensilien sicher.

Der Bewohner der betroffenen Wohnung, der zum Zeitpunkt des Crashs im Nebenzimmer schlief, blieb unverletzt. Das Gebäude ist allerdings einsturzgefährdet und vorerst nicht bewohnbar.