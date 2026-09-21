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Bunter Flashmob in Graz.
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Floristen-Aktion

Gratis Blumensträuße – hier werden sie jetzt verteilt

Floristen zeigen diese Woche in mehreren Städten ihr Können. Danach werden die frisch gebundenen Blumensträuße an Passanten verschenkt.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
21.09.2026, 14:19
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Gute Nachrichten für Blumen-Fans: Von 21. bis 25. September sind Floristen in mehreren österreichischen Städten unterwegs. Bei einem Flashmob entstehen direkt vor den Augen der Passanten Blumensträuße, die anschließend verschenkt werden.

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Die Aktion findet heuer bereits zum vierten Mal statt und steht unter dem Motto "Handwerk kommt zur Blüte". Organisiert wird sie von den Landesinnungen gemeinsam mit dem Blumenbüro Österreich. Die Vorführungen dauern jeweils rund 20 Minuten.

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Blumensträuße werden verschenkt

Mit der Aktion soll vor allem das Handwerk der Floristen sichtbar gemacht werden. "Der Beruf des Floristen bzw. der Floristin ist absolut cool und unglaublich vielseitig. Wer kreativ arbeiten und mit Farben gestalten möchte, findet hier unzählige Möglichkeiten", sagt Johann Obendrauf, Bundesinnungsmeister-Stellvertreter der österreichischen Gärtner und Floristen in der Wirtschaftskammer Österreich und Präsident des Blumenbüros Österreich.

Die Sträuße werden an Anwesende verschenkt.
Die Sträuße werden an Anwesende verschenkt.
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"Mit unserem Flashmob möchten wir das Können und die Kreativität unseres Berufs sichtbar machen und insbesondere junge Menschen für die vielen Facetten der Floristik begeistern", sagt Obendrauf.

Hier finden die nächsten Blumen-Flashmobs statt:

Kärnten: 22. September 2026
Spittal an der Drau/Stadtpark beim Springbrunnen
Start: 10:00 Uhr

Oberösterreich: 22. September 2026

Hauptplatz im Bereich zwischen dem Brunnen und der Dreifaltigkeitssäule

Start: 10:00 Uhr

Burgenland: 23. September 2026
Eisenstadt Fußgängerzone (Hauptplatz)
Start: 11:00 Uhr

Vorarlberg: 23. September 2026

Dornbirner Innenstadt

Start: 10:00 Uhr

Wien: 23. September 2026

Stock-im-Eisen-Platz

Start: 11:00 Uhr

Niederösterreich: 24. September 2026
Rathausplatz, 3100 St. Pölten, südlicher Teil – Nähe Rathaus
Start: 10:00 Uhr

Salzburg: 24. September 2026
Bei der Andre Kirche
Start: 19:00 Uhr

Johann Obendrauf: "Floristen begleiten mit ihren Arbeiten die wichtigsten Momente im Leben – von freudigen Anlässen bis hin zu stillen Augenblicken. Das macht unseren Beruf so besonders."

red,21.09.2026, 14:19
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