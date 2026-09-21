i Bunter Flashmob in Graz. @gruene_branche_steiermark Floristen-Aktion Gratis Blumensträuße – hier werden sie jetzt verteilt Floristen zeigen diese Woche in mehreren Städten ihr Können. Danach werden die frisch gebundenen Blumensträuße an Passanten verschenkt. Von Österreich Heute 21.09.2026, 14:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für Blumen-Fans: Von 21. bis 25. September sind Floristen in mehreren österreichischen Städten unterwegs. Bei einem Flashmob entstehen direkt vor den Augen der Passanten Blumensträuße, die anschließend verschenkt werden.

Die Aktion findet heuer bereits zum vierten Mal statt und steht unter dem Motto "Handwerk kommt zur Blüte". Organisiert wird sie von den Landesinnungen gemeinsam mit dem Blumenbüro Österreich. Die Vorführungen dauern jeweils rund 20 Minuten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Blumensträuße werden verschenkt

Mit der Aktion soll vor allem das Handwerk der Floristen sichtbar gemacht werden. "Der Beruf des Floristen bzw. der Floristin ist absolut cool und unglaublich vielseitig. Wer kreativ arbeiten und mit Farben gestalten möchte, findet hier unzählige Möglichkeiten", sagt Johann Obendrauf, Bundesinnungsmeister-Stellvertreter der österreichischen Gärtner und Floristen in der Wirtschaftskammer Österreich und Präsident des Blumenbüros Österreich.

Die Sträuße werden an Anwesende verschenkt. @gruene_branche_steiermark

"Mit unserem Flashmob möchten wir das Können und die Kreativität unseres Berufs sichtbar machen und insbesondere junge Menschen für die vielen Facetten der Floristik begeistern", sagt Obendrauf.

Hier finden die nächsten Blumen-Flashmobs statt: Kärnten: 22. September 2026

Spittal an der Drau/Stadtpark beim Springbrunnen

Start: 10:00 Uhr Oberösterreich: 22. September 2026 Hauptplatz im Bereich zwischen dem Brunnen und der Dreifaltigkeitssäule Start: 10:00 Uhr Burgenland: 23. September 2026

Eisenstadt Fußgängerzone (Hauptplatz)

Start: 11:00 Uhr Vorarlberg: 23. September 2026 Dornbirner Innenstadt Start: 10:00 Uhr Wien: 23. September 2026 Stock-im-Eisen-Platz Start: 11:00 Uhr Niederösterreich: 24. September 2026

Rathausplatz, 3100 St. Pölten, südlicher Teil – Nähe Rathaus

Start: 10:00 Uhr Salzburg: 24. September 2026

Bei der Andre Kirche

Start: 19:00 Uhr

Johann Obendrauf: "Floristen begleiten mit ihren Arbeiten die wichtigsten Momente im Leben – von freudigen Anlässen bis hin zu stillen Augenblicken. Das macht unseren Beruf so besonders."