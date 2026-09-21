i Die Rettungskräfte waren rasch an der Unfallstelle. Getty Images (Symbolbild) Unfall in Graz Auto erfasst Kinderwagen – Bub (2) herausgeschleudert Ein 59-jähriger Autofahrer kollidierte beim Abbiegen in Graz mit einem Kinderwagen. Der zweijährige Bub wurde herausgeschleudert und verletzt. Von André Wilding 21.09.2026, 12:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war am Montag gegen 7.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Vinzenz-Muchitsch-Straße in südliche Fahrtrichtung unterwegs.

Der Pkw-Lenker wollte laut Polizei an der Kreuzung mit der Kapellenstraße nach rechts in diese einbiegen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Von Bremspedal gerutscht

Zur gleichen Zeit wollte eine 34-jährige Grazerin mit ihrem in einem Kinderwagen befindlichen zweijährigen Kind den Schutzweg überqueren.

Der 59-Jährige nahm die Fußgängerin samt Kinderwagen wahr, dürfte jedoch beim Abbiegevorgang mit seinem Fuß vom Bremspedal gerutscht sein.

In der Folge kollidierte er mit dem Kinderwagen, wodurch das Kind aus dem Kinderwagen geschleudert wurde.

Bub in Krankenhaus

Der Bub dürfte leichte Verletzungen erlitten haben und wurde nach der Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Graz, Kinderklinik, eingeliefert.

Die Bilder des Tages i ?

Die 34-Jährige sowie der 59-Jährige blieben unverletzt.