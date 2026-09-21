Auto erfasst Kinderwagen – Bub (2) herausgeschleudert

Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war am Montag gegen 7.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Vinzenz-Muchitsch-Straße in südliche Fahrtrichtung unterwegs.
Der Pkw-Lenker wollte laut Polizei an der Kreuzung mit der Kapellenstraße nach rechts in diese einbiegen.
Zur gleichen Zeit wollte eine 34-jährige Grazerin mit ihrem in einem Kinderwagen befindlichen zweijährigen Kind den Schutzweg überqueren.
Der 59-Jährige nahm die Fußgängerin samt Kinderwagen wahr, dürfte jedoch beim Abbiegevorgang mit seinem Fuß vom Bremspedal gerutscht sein.
In der Folge kollidierte er mit dem Kinderwagen, wodurch das Kind aus dem Kinderwagen geschleudert wurde.
Der Bub dürfte leichte Verletzungen erlitten haben und wurde nach der Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Graz, Kinderklinik, eingeliefert.
Die 34-Jährige sowie der 59-Jährige blieben unverletzt.