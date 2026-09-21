StartseiteÖsterreichSteiermark
Die Rettungskräfte waren rasch an der Unfallstelle.
Die Rettungskräfte waren rasch an der Unfallstelle.
Getty Images (Symbolbild)
Unfall in Graz

Auto erfasst Kinderwagen – Bub (2) herausgeschleudert

Ein 59-jähriger Autofahrer kollidierte beim Abbiegen in Graz mit einem Kinderwagen. Der zweijährige Bub wurde herausgeschleudert und verletzt.
André Wilding
Von André Wilding
21.09.2026, 12:18
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war am Montag gegen 7.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Vinzenz-Muchitsch-Straße in südliche Fahrtrichtung unterwegs.

Radfahrer missachtet Rotlicht und kracht in Auto

Der Pkw-Lenker wollte laut Polizei an der Kreuzung mit der Kapellenstraße nach rechts in diese einbiegen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Von Bremspedal gerutscht

Zur gleichen Zeit wollte eine 34-jährige Grazerin mit ihrem in einem Kinderwagen befindlichen zweijährigen Kind den Schutzweg überqueren.

Der 59-Jährige nahm die Fußgängerin samt Kinderwagen wahr, dürfte jedoch beim Abbiegevorgang mit seinem Fuß vom Bremspedal gerutscht sein.

Mädchen läuft auf Straße und wird von Pkw erfasst

In der Folge kollidierte er mit dem Kinderwagen, wodurch das Kind aus dem Kinderwagen geschleudert wurde.

Bub in Krankenhaus

Der Bub dürfte leichte Verletzungen erlitten haben und wurde nach der Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Graz, Kinderklinik, eingeliefert.

Pkw übersehen! Fußgänger (32) von Auto erfasst

Die 34-Jährige sowie der 59-Jährige blieben unverletzt.

wil,21.09.2026, 12:18
Mehr zum Thema
VerkehrsunfallAutoVerletzungKinder

Weiterlesen

Weitere Storys
BabySteiermarkÖsterreichGrazRettungRettungseinsatzPolizei
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote