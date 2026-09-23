i "Gerade bei diesem Einsatz hat sich gezeigt, dass es auf jede Minute ankommt", erklärt die Feuerwehr St. Marein im Mürztal. istock (Symbolbild) "Es kommt auf jede Minute an" Feuerwehr hat jetzt dringenden Appell an alle Menschen Bei einer Türöffnung in St. Marein kam eine Person ums Leben. Danach richtete die Feuerwehr einen dringenden Appell an die Bevölkerung. Von André Wilding 23.09.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sirenenalarm am Montagmittag in St. Marein im Mürztal: Was als Türöffnung begann, entwickelte sich für die Einsatzkräfte zu einem medizinischen Notfall. Trotz Reanimationsversuchen konnte eine Person nicht mehr gerettet werden.

Um 12.07 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr alarmiert. Am Einsatzort öffneten die Feuerwehrleute den Zugang zum Gebäude für Polizei und Rettungsdienst.

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Reanimation bleibt erfolglos

Im Gebäude zeigte sich rasch, dass medizinische Hilfe notwendig war. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Reanimation der betroffenen Person.

Doch die Bemühungen blieben erfolglos. Die Person starb noch am Einsatzort.

"Trotz aller Bemühungen kam für die betroffene Person jede Hilfe zu spät", teilte die Freiwillige Feuerwehr St. Marein im Mürztal nach dem Einsatz mit.

Weitere Informationen zur verstorbenen Person oder zu den Hintergründen wurden nicht bekannt gegeben.

Feuerwehr richtet Appell an Autofahrer

Nach dem Einsatz macht die Feuerwehr auf ein Problem aufmerksam, das Einsatzkräfte auf dem Weg zu Notfällen behindern kann: zugeparkte oder nicht ausreichend freigehaltene Straßen und Zufahrten.

"Gerade bei diesem Einsatz hat sich gezeigt, dass es auf jede Minute ankommt", schreibt die Feuerwehr.

Autofahrer werden deshalb gebeten, Halte- und Parkverbote im Ortsgebiet einzuhalten. Einsatzfahrzeuge benötigen ausreichend Platz, um ohne Verzögerungen zum Einsatzort zu gelangen.

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"Freigehaltene Zufahrten und Straßen ermöglichen den Einsatzkräften ein rasches Durchkommen und können im Ernstfall entscheidende Minuten retten", so die Feuerwehr.