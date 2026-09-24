i Am Dienstag (14. Jänner) wurde die Leiche von Johanna G. gefunden. Die 34-Jährige war Tage zuvor als vermisst gemeldet worden. Denise Auer Getötete Fitnesstrainerin Fall Johanna G. – Cobra-Cop wegen Mordes angeklagt Jener frühere Elite-Polizist, der im Jänner eine Fitnesstrainerin getötet haben soll, wurde nun wegen Mordverdachts angeklagt. Von Michael Rauhofer-Redl 24.09.2026, 12:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Staatsanwaltschaft Graz hat gegen jenen Cobra-Beamten, der im Verdacht steht, die Steirerin Johanna G. getötet zu haben, Anklage wegen Mordes beim Landesgericht für Strafsachen Graz eingebracht, das geht aus einer entsprechenden Aussendung der Staatsanwaltschaft am Donnerstag hervor.

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Dem 31-jährigen Polizisten wird vorgeworfen, Johanna G. am 9. Jänner 2026 durch Erdrosseln mit einem Gürtel vorsätzlich getötet, ihre Leiche in der Folge mit dem Auto zu seinem Wohnhaus verbracht und in einem nahegelegenen Waldstück vergraben zu haben. Die Staatsanwaltschaft erkennt darin das Verbrechen des Mordes und das Vergehen der Störung der Totenruhe. Der Verdächtige spricht von einem tödlichen Unfall beim einvernehmlichen Liebesspiel.

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Verdächtiger ist nicht geständig

Zum Vorwurf des Mordes verantwortet sich der bislang gerichtlich unbescholtene Angeklagte nicht geständig. Das Verbringen des Leichnams des Opfers und das Vergraben der Leiche in einem Waldstück gibt er hingegen zu. Im Fall einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zehn bis zu 20 Jahren oder eine lebenslange Freiheitsstrafe.

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Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest. Das Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls der Dienstwaffe eines Polizeikollegen und diversen Ausbildungsmaterials des Einsatzkommandos Cobra Süd sowie wegen des unbefugten Besitzes von Schusswaffen wurde mit Blick auf die wegen Mordes erhobene Anklage vorerst unter dem Vorbehalt einer späteren Verfolgung eingestellt.

Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.