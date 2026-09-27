i Am 1. und 2. Oktober findet das Forward Festival in Wien statt. Alex Heuvink Mit über 25 Speakern Kreativ trotz KI – Forward Festival macht Halt in Wien Das Forward Festival kommt am 1. und 2. Oktober zurück nach Wien. Im Gartenbaukino treffen mehr als 25 internationale Kreative aufeinander. Von Wien Heute 27.09.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was kann Künstliche Intelligenz übernehmen – und wo bleibt der Mensch unverzichtbar? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Forward Festival am 1. und 2. Oktober im Wiener Gartenbaukino. Mehr als 25 internationale Speaker sprechen über Design, Kreativität und die Veränderungen durch generative KI.

Seit 2015 findet das Forward Festival in Wien statt. Aus der ersten Ausgabe sind mittlerweile 35 Festivals in Städten wie Berlin, Hamburg, München, Zürich, Frankfurt und Amsterdam geworden. Insgesamt waren bisher mehr als 600 Speaker und 50.000 Kreative aus 70 Nationen dabei.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Handschrift trotz KI

Zu den Gästen in Wien zählen unter anderem Designer Mirko Borsche und Annie Atkins. Borsche ist für Arbeiten für Marken wie Balenciaga, Supreme, Inter Mailand und das Magazin 032c bekannt. Atkins gestaltet die grafischen Requisiten für die Filme von Regisseur Wes Anderson – darunter Schriftzüge, Dokumente und Verpackungen.

Othmar Handl, Gründer des Forward Festivals. Alex Heuvink

Im Mittelpunkt steht die Frage, welchen Wert eine persönliche Handschrift behält, wenn Bilder und Designs mithilfe von KI in großen Mengen produziert werden können. Ein eigenes Panel beschäftigt sich zudem mit den Folgen für Studios und Agenturen: Wie verändern sich Rollen, Aufträge und Honorare, wenn Teile der kreativen Arbeit automatisiert werden?

Vorträge, Workshops und Ausstellungen

Neben den Vorträgen stehen zahlreiche weitere Programmpunkte auf dem Plan. Dazu gehören Workshops, eine Expo Area, Ausstellungen, Side-Events und Networking.

Weitere angekündigte Speaker sind Natasha Jen, Erik Kessels, Cachete Jack und Luna Maurer. Wien bildet den Abschluss der Forward-Saison 2026 nach den Ausgaben in Berlin und Frankfurt.

Hinter dem Festival

Gründer und treibende Kraft hinter Forward ist Othmar Handl. Für ihn steht nicht nur das Festival selbst im Mittelpunkt, sondern auch der Austausch innerhalb der Kreativszene.

"Seit über zehn Jahren bringen wir die kreative Community zusammen, in Berlin, Wien, Frankfurt und überall dort, wo Leute anfangen wollen. Der Antrieb ist derselbe geblieben: Kreativität macht die Welt ein Stück besser, und das passiert nur, wenn Menschen sich begegnen", sagt er.