i Sascha Zabransky (Wien Energie GF) in der neuen Erlebniswelt. Sabine Hertel Gratis-Eintritt Escape Room und Tanzkraftwerk – das ist neu in Wien Tanzen, radeln und Rätsel lösen: Wien Energie hat seine Erlebniswelt mit 21 interaktiven Stationen in der Spittelau komplett überarbeitet. Von Wien Heute 28.09.2026, 12:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie viel Strom lässt sich eigentlich erzeugen, wenn man kräftig in die Pedale tritt? Was passiert, wenn Sonnenstrahlen auf ein Photovoltaikpanel treffen? Und lässt sich Energie sogar ertanzen? Genau das können Besucher in der neu gestalteten Wien Energie Erlebniswelt in der Spittelau (Alsergrund) ausprobieren.

Zehn Monate lang wurde die bereits 2017 eröffnete Dauerausstellung überarbeitet, vergrößert und um neue Attraktionen ergänzt. Insgesamt warten jetzt 21 Stationen auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Eine der beliebtesten Attraktionen hat das Update überlebt: Im sogenannten Tanzkraftwerk wird die kinetische Energie gemessen, die Besucher mit ihren Tanzschritten erzeugen.

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Escape Room als neue Station

Neu ist hingegen ein Escape Room. Dort wartet eine kurze Rätselaufgabe auf die Besucher. Auch an anderen Stationen heißt es nicht nur anschauen, sondern selbst ausprobieren. Manche arbeiten mit Bildschirmen, andere kommen ganz ohne digitale Technik aus.

Neue Erlebniswelt der Wien Energie i ?

Inhaltlich reicht die Erlebniswelt von Heizen und Kühlen über Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis zu Mobilität und Energieeffizienz. Besucher können zunächst die Grundlagen kennenlernen und einzelne Themen anschließend selbstständig vertiefen.

Schulklassen im Fokus

"Die Energiewende ist eine der größten gesellschaftlichen Veränderungen unserer Zeit. Damit sie gelingt, braucht es Wissen, Verständnis und Begeisterung", erklärt Wien-Energie-Geschäftsführer Sascha Zabransky. Besonders Kinder und Jugendliche wolle man früh für Energie, Technik und Innovation begeistern.

Sie bilden auch die größte Besuchergruppe. Rund zwei Drittel der Gäste an den Erlebnisstandorten von Wien Energie sind Schulklassen. Insgesamt kommen laut Unternehmen jedes Jahr Zehntausende Besucher zu den verschiedenen Standorten.

Müllverbrennungsanlage als Publikumsmagnet

Der größte Publikumsmagnet ist die Müllverbrennungsanlage Spittelau mit ihrem markanten Hundertwasser-Design. Rund zwei Drittel aller Besucher der Erlebnisstandorte kommen hierher. Neben der neuen Erlebniswelt kann auch der Besucherpfad durch die Müllverbrennungsanlage erkundet werden.

Besichtigungen bietet Wien Energie außerdem unter anderem im Kraftwerk Simmering und bei der Tiefengeothermie-Ausstellung in Aspern an. Dort setzen Wien Energie und OMV derzeit die erste Tiefengeothermie-Anlage Wiens um.

Gratis-Eintritt in die Erlebniswelt

Für die verschiedenen Standorte werden je nach Altersgruppe Führungen angeboten. Für die Erlebniswelt in der Spittelau ist eine Anmeldung über die Website von Wien Energie oder per Mail an [email protected] möglich. Während der Öffnungszeiten kann die Ausstellung auch selbstständig erkundet werden. Der Eintritt ist kostenlos.