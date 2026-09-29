i Die Rumzentrum-Gründer Nicolas Hold, Dominik Gschiegl und Christian Seidl (v.l.). match GmbH Neuer Store eröffnet 1.300 Spirituosen – Rumzentrum kommt nach Wien Das Rumzentrum zieht nach 13 Jahren von Baden nach Wien. Ab 6. Oktober warten in der Josefstadt mehr als 1.300 Spirituosen. Von Wien Heute 29.09.2026, 09:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach 13 Jahren in Baden kommt das Rumzentrum nach Wien. Ab 6. Oktober öffnet der Spirituosen-Fachhändler seinen neuen Standort in der Lerchenfelder Straße – mit mehr als 1.300 Spirituosen im Sortiment.

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Auf 800 davon liegt der Schwerpunkt: Sie stammen aus mehr als 50 Ländern. Neben Rum gibt es auch Whisky, Gin, Tequila und weitere Spirituosen. Für Fans gibt es außerdem einen eigenen Verkostungsbereich sowie mehr als 100 Erlebnisverkostungen pro Jahr.

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Reichlich Rum in Wien

"Wien war für uns der logische nächste Schritt. Viele unserer Kundinnen und Kunden pendeln seit Jahren aus der Stadt zu uns nach Baden – jetzt kommen wir zu ihnen. Und ehrlich gesagt: Ein bisschen Herzklopfen ist bei uns allen auch dabei. Wir freuen uns sehr auf Wien", sagen die Gründer Nicolas Hold, Christian Seidl und Dominik Gschiegl.

Der neue Standort eröffnet im 8. Bezirk. World Spirits RG GmbH

Zum Angebot gehören auch eigene Marken wie die Hummingbird-Editionen, Don Coconut und Tiki Gold. Rumzentrum ist zudem Partner und Mitveranstalter des Vienna Rumfestivals, des Vienna Whisky Festivals und des Ginmarkts.

Große Feier am 16. Oktober

Richtig gefeiert wird die Wien-Premiere am 16. Oktober von 15 bis 21 Uhr. Besucher können den neuen Store kennenlernen, kostenlose Spirituosen verkosten und sich über Gratis-Cocktails von Old Judge Spirits sowie Musik freuen. Der Eintritt ist frei.

Das Geschäft in der Lerchenfelder Straße 78–80 öffnet erstmals am 6. Oktober ab 14 Uhr. Danach gelten folgende Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr.