i Navid Adham und Michaela Illetschko vereinen im "Tisch & Matte" zwei Konzepte. Denise Auer Lokal "Tisch und Matte" Yoga und Gulasch – Sonnengruß am Mittagstisch Yoga und Mittagessen unter einem Dach: Im 20. Bezirk in Wien verbindet "Tisch & Matte" Bewegung mit moderner Küche. Von Hannah Maier 29.09.2026, 05:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer hier hereinkommt, muss sich nicht entscheiden: erst Sonnengruß oder lieber Mittagstisch? Bei "Tisch & Matte" in Wien-Brigittenau gehört beides zum Konzept. Während Navid Adham die Gastronomie verantwortet, bringt Michaela Illetschko die Gäste auf die Yogamatte.

Die Idee dahinter entstand aus zwei unterschiedlichen Träumen. Michaela ist seit Jahren selbstständig, wollte aber eigentlich nie ein klassisches Yogastudio eröffnen. Navid wiederum träumte schon lange vom eigenen Lokal. Als die beiden schließlich die passende Location mit zwei Räumen fanden, war die Idee geboren. "Wir haben uns gefragt: Warum müssen Essen und Bewegung eigentlich zwei verschiedene Orte sein?" Also kreierten sie aus ihren unterschiedlichen Leidenschaften ein gemeinsames Konzept.

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Vom Haubenkoch zum Grätzl-Treffpunkt

Ganz neu ist der Ort allerdings nicht. Früher befand sich hier der Zwischenbrückenwirt, bekannt für gehobene, österreichische Küche. Im Juni öffnete "Tisch & Matte" schließlich erstmals seine Türen. Seit Mitte September ist nun auch das Yoga-Angebot gestartet. Von Montag bis Freitag gibt es täglich Kurse – sowohl am frühen Morgen als auch am Abend.

"Tisch & Matte" im 20. Bezirk i ?

Michaela selbst steht unter anderem am Freitag bei "Techno Yoga" auf der Matte. An den übrigen Tagen übernehmen andere Yoga-Lehrerinnen und -Lehrer. "Bei uns darf Bewegung vor allem eines: Spaß machen", lautet Michaelas Zugang. Ganz neu ist die Idee für sie ohnehin nicht. Sie steckt auch hinter Formaten wie "Bier Yoga", das im Sommer in der Ottakringer Brauerei stattfindet, oder "Sekt Yoga" in der Kattus Sektkellerei.

Igelstachelbart und Co.

Doch "Tisch & Matte" wäre kein Lokal, wenn es nur ums Yoga gehen würde. Von Dienstag bis Samstag wird aufgetischt, neben À la carte gibt es täglich einen wechselnden Tagesteller.

In der Küche steht Jungkoch Joseph. Den Fokus legt er auf saisonale und regionale Zutaten sowie die Zusammenarbeit mit kleinen Produzenten. Auf der Karte landen auch Gerichte, die man nicht unbedingt jeden Tag serviert bekommt. Gebeizter Kohlrabi oder Igelstachelbart gehören etwa zu den kreativeren Kreationen. Der Igelstachelbart (Pilz) kommt dabei als vegane Variante des Zwiebelrostbratens auf den Teller.

Vielseitige Küche

Bald sollen unter anderem Rindsgulasch, Kürbisrisotto, Eierschwammerlgerichte und Topfenknödel folgen. Auch Michaelas und Navids persönliche Geschichte findet sich auf der Speisekarte wieder: Navid bringt seine persischen Wurzeln ein. Geplant ist etwa "Kufteh Fesenjan" – Fleischbällchen in einer Sauce aus Walnüssen und Granatapfel, dazu Safranreis. "Bei uns soll man Dinge entdecken können, die man vielleicht noch nicht kennt", sagt das Team.

Nicht nur Yoga, nicht nur Essen

Und damit ist das Konzept noch nicht ausgeschöpft. Unter dem Namen "Matte Plus" sollen künftig besondere Abende, Grätzel-Aktionen, Art-Performances, Vernissagen und Feiern stattfinden. Auch Unternehmen sollen die Räume für Veranstaltungen nutzen können.

Die Idee dahinter: "Tisch & Matte" soll kein abgeschottetes Yoga-Studio und auch kein gewöhnliches Lokal sein, sondern ein Treffpunkt im Grätzl. "Die Menschen sind sehr glücklich, weil es hier in der Umgebung wenig gibt", sagen Michaela und Navid. Ihr Ziel ist einen Ort zu schaffen, an dem man zum Yoga kommt, zum Essen bleibt – oder einfach beides macht.