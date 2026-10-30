Streit eskaliert – Teenager attackiert Mann im Park

Wilde Szenen in einer Parkanlage in Wien-Favoriten: Zwischen zwei Männern soll es dort am Donnerstag zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein. Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten gegen 11.40 Uhr an der Einsatzörtlichkeit beim Keplerplatz eintrafen, konnten sie einen 23-Jährigen auf einer Parkbank wahrnehmen.
Der junge Mann wies eine Verletzung am Bein auf. Bei ihm befand sich ein 17-Jähriger. Demnach soll der 23-Jährige von einem Freund seines Begleiters attackiert worden sein. Zuvor habe es eine Meinungsverschiedenheit gegeben. Worum es bei dieser ging, wollte das Opfer nicht sagen.
Der Tatverdächtige wurde vom 17-Jährigen im Beisein der Polizei angerufen und begab sich danach selbstständig an die Örtlichkeit zurück. Bei ihm handelte es sich um einen 17 Jahre alten Syrer. Er bestätigte, dass es zwischen ihm und dem 23-Jährigen einen Streit und eine körperliche Auseinandersetzung gegeben habe.
Der 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Syrer auf freiem Fuß angezeigt. Das Opfer wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.