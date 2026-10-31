i Ein Polizeiauto während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht in Wien. Archivbild HEUTE / Helmut Graf Einsatz in Floridsdorf Trio wollte Tür eintreten, Freund war im Drogenrausch Eine Hausbewohnerin machte am Freitag eine verdächtige Beobachtung und rief die Polizei. Diese stellte ein Trio zur Rede. Von Michael Rauhofer-Redl 31.10.2026, 14:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Wien-Floridsdorf kam es am Freitagmorgen zu einem Polizeieinsatz. Wie die Pressestelle de Landespolizeidirektion in einer Aussendung mitteilt, verständigte eine Hausbewohnerin eines Mehrparteienhauses den Polizeinotruf. Unbekannte Personen sollen gegen die Wohnungstüre eines Nachbaren getreten haben.

Beim Eintreffen der Beamten konnten diese drei Personen, auf welche die Beschreibung der Zeugin zutraf, im Stiegenhaus angehalten werden. Die drei Männer (20, 23 und 26 Jahre alt) gaben an, sich Sorgen um einen Freund, welcher sich in seiner Wohnung aufhalten soll, zu machen. Bei den Männern handelte es sich um einen Österreicher (26) und einen Rumänen (20). Die Staatsbürgerschaft der dritten Person ist laut Polizeiangaben ungeklärt.

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Männer verstrickten sich in Widersprüche

Weiterer Angaben zufolge soll ihr Freund Suchmittel konsumiert haben und dadurch einen eventuellen medizinischen Notfall haben. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung verstrickten sich die Männer in Widersprüche und machten unglaubwürdige Angaben. Plötzlich fiel dem 26-Jährigen eine kleine Plastiktüte mit weißem Pulver aus der Hosentasche.

In weiterer Folge wurden Personsdurchsuchungen durchgeführt und bei den Männern konnten zwei Plastiktüten mit Suchmittel, Utensilien, die zum Konsum von Suchtmittel verwendet werden, sowie diverse rezeptpflichtige Tabletten vorgefunden und sichergestellt werden. Sie wurden nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

Im Zuge der weiteren Amtshandlung wurde die Wohnungstüre des Freundes der Männer gewaltsam geöffnet. In der Wohnung konnte ein schlafender Mann angetroffen werden, welcher durch die einschreitenden Polizisten nach mehrfacher lauter Ansprache und wachrütteln geweckt werden musste. Am Küchentisch fanden die Polizisten einen eingeschweißten weißen Block mit weißem Pulver vor.

Weiters konnten in der Wohnung diverse abgepackte kleine Plastiktüten mit weißem Pulver, Tabletten, einige Mobiltelefone, Bargeld in kleiner Stückelung, weitere Utensilien, die zum Verkauf für Suchmittel verwendet werden, sowie eine Airsoftwaffe aufgefunden und sichergestellt werden.

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Mieter wurde festgenommen

Der 21-jährige Wohnungsmieter, ein russischer Staatsbürger, wurde vorläufig festgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 21-Jährige verweigerte seine Aussage und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.