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Die Polizei bleibt im Großeinsatz
Die Polizei bleibt im Großeinsatz
Helmut Graf (Archivbild)
Ausschreitungen drohen

Trotz ruhiger Demos – Polizei bleibt im Großeinsatz

Zwei Demos in der Wiener Innenstadt verliefen am Samstag ohne Zwischenfälle. Die Polizei bleibt dennoch im Großeinsatz.
Von Newsdesk Heute
31.10.2026, 18:21
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Zwei Versammlungen haben am Samstag die Wiener Innenstadt beschäftigt. Obwohl beide ohne Zwischenfälle zu Ende gingen, bleibt die Polizei auch in der Nacht mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

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Wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilte, verliefen beide Veranstaltungen aus polizeilicher Sicht ruhig. Es kam weder zu Zwischenfällen noch zu polizeilichen Amtshandlungen. Mittlerweile sind beide Versammlungen beendet.

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Polizei bleibt im Großeinsatz

Trotz des ruhigen Verlaufs ist der Einsatz für die Wiener Polizei noch nicht abgeschlossen. Die Exekutive bleibt weiterhin mit einem größeren Aufgebot im Stadtgebiet präsent. Damit soll die öffentliche Ordnung und Sicherheit gewährleistet werden.

Auch während der Nacht auf Sonntag werden ausreichend Einsatzkräfte bereitstehen. So will die Polizei sicherstellen, dass sie bei möglichen Vorfällen rasch reagieren kann. Konkrete Zwischenfälle wurden im Zusammenhang mit den beiden Versammlungen bislang nicht gemeldet.

red, Akt. 31.10.2026, 18:52, 31.10.2026, 18:21
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