i Ein Polizeiauto während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht in Wien. Archivbild HEUTE / Helmut Graf Polizei im Einsatz Halloween in Wien: 12-jähriges Kind an Fingern verletzt Ein zwölfjähriges Kind wurde in Wien an den Fingern verletzt. Die Polizei zählt rund 20 Pyro-Einsätze. Zwei Demos verliefen hingegen ruhig. Von Newsdesk Heute 31.10.2026, 19:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach "Heute"-Informationen verzeichnete die Polizei am Samstag zwischen 7 Uhr und 18.40 Uhr rund 20 Einsätze im Zusammenhang mit Pyrotechnik.

Mit Einbruch der Dunkelheit nehmen die Böllereinsätze leicht zu. Die rund 20 registrierten Pyro-Einsätze betreffen den Zeitraum seit dem frühen Morgen – eine abschließende Bilanz der Halloween-Nacht steht noch aus.

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Ein verletztes Kind überschattet die bisherige Halloween-Zwischenbilanz: Zum genauen Hergang des Vorfalls und Schwere der Verletzungen liegen bislang keine näheren Angaben vor. Fix ist, dass das zwölf Jahre alte Kind an den Fingern verletzt wurde.

Zwei Demos ohne Zwischenfälle beendet

Ruhig verliefen unterdessen zwei Versammlungen in der Wiener Innenstadt. Beide waren am frühen Abend bereits beendet. Aus polizeilicher Sicht gab es dabei weder Zwischenfälle noch Amtshandlungen, wie aus der Demo-Zwischenbilanz hervorgeht.

Polizei bleibt auch nachts im Einsatz

Der Polizeieinsatz geht trotz des ruhigen Verlaufs der Kundgebungen weiter. Zahlreiche Beamte bleiben im Wiener Stadtgebiet präsent, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten.

Auch in der Nacht auf Sonntag stehen ausreichend Einsatzkräfte bereit. Damit will die Polizei bei möglichen Vorfällen rasch reagieren können.