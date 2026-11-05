i Weil er sich weigerte, eine Pizza mit Ananas zuzubereiten, verlor ein italienischer Koch in Australien seinen Job. (Symbolbild) Lauri Patterson Er verweigerte Pizza Hawaii Ananas-Streit kostet italienischen Pizzabäcker den Job Weil er sich weigerte, eine Pizza mit Ananas zuzubereiten, verlor ein italienischer Koch in Australien seinen Job. Von Newsdesk Heute 05.11.2026, 21:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Pizza mit Ananas wurde einem italienischen Koch in Australien zum Verhängnis. Weil sich Davide Tamburella weigerte, die Bestellung eines Gastes zuzubereiten, verlor er seinen Job. Auch vor Gericht scheiterte er mit seinem Einspruch gegen die Kündigung.

Der Vorfall ereignete sich bereits im Mai vergangenen Jahres im Restaurant "La Costa" in Brisbane. Ein Gast hatte für eine private Feier eine Pizza mit Schinken und Ananas bestellt. Doch Tamburella wollte davon nichts wissen.

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Koch beruft sich auf seine Kultur

"Als Italiener ist es eine Beleidigung meiner Kultur, Ananas auf eine Pizza zu legen", erklärte er gegenüber der Geschäftsleitung. Seiner Meinung nach müsse er Anweisungen nicht befolgen, wenn diese seine kulturellen Werte verletzen.

Es war allerdings nicht das erste Mal: Laut Gerichtsunterlagen hatte der Italiener innerhalb von vier Jahren bereits dreimal eine Pizza mit Ananas verweigert. Restaurantmanager Elliot Ingram zeigte wenig Verständnis. Auch er sei kein großer Fan der Kombination, habe in 17 Jahren Gastronomie aber gelernt, "seine Kämpfe auszuwählen".

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Kündigung mit weiteren Folgen

Tamburella verlor seinen Arbeitsplatz und blitzte anschließend vor dem Arbeitsgericht ab. Durch die Kündigung soll er zudem seine Aussicht auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Australien verloren haben.

Während die Pizza Hawaii in Australien äußerst beliebt ist, gilt sie in Italien vielen als kulinarische Sünde. Erfunden wurde sie übrigens 1962 vom griechischen Koch Sam Panopoulos in Kanada.