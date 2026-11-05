i Eine junge Schottin sucht seit Jahren verzweifelt nach Arbeit. (Symbolbild) istock Absage um Absage 1.000 Bewerbungen! Casey (19) verzweifelt bei Jobsuche Rund 1.000 Bewerbungen, aber noch immer kein Job! Eine junge Schottin sucht seit Jahren verzweifelt nach Arbeit. Von Newsdesk Heute 05.11.2026, 19:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rund 1.000 Bewerbungen und trotzdem kein Job: Für die junge Schottin Casey Smith wird die Suche nach einer Arbeitsstelle immer mehr zur Belastung. Seit ihrem 16. Lebensjahr versucht sie, beruflich Fuß zu fassen. Doch obwohl sie sich seit Jahren bemüht, hat es bislang nicht geklappt.

Die fast 20-Jährige aus Johnstone hat nach eigenen Angaben bereits unzählige Lebensläufe abgegeben und bei verschiedenen Unternehmen angefragt. Die Bilanz ist ernüchternd: Bei rund 1.000 Bewerbungen wurde sie lediglich zu etwa fünf Vorstellungsgesprächen eingeladen.

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"Ich bin jetzt fast 20", erzählt sie gegenüber BBC Scotland. "Ich dachte zumindest, dass ich mit 17 oder 18 etwas haben würde, und das habe ich nicht. Ich bin sehr frustriert darüber, weil der Druck auf junge Erwachsene heutzutage absolut verrückt ist."

Jeden Tag das gleiche Spiel

Casey sucht praktisch überall nach einer Beschäftigung. Sie versucht ihr Glück sowohl im Handel und in der Gastronomie als auch bei Reinigungsfirmen. Gleich nach dem Aufstehen schaut sie in ihr E-Mail-Postfach und sucht nach weiteren offenen Stellen.

"Du wachst jeden Tag auf und machst das Gleiche: Du bewirbst dich und bewirbst dich, aber du hörst nichts", berichtet die Schottin. Die jahrelange Suche hinterlässt mittlerweile deutliche Spuren. Ihr Selbstvertrauen leidet, auch ihre psychische Gesundheit wird zunehmend belastet.

Wenig Hilfe bekommt sie nach eigenen Angaben vom Jobcenter. Die Termine dort seien kurz, die Unterstützung bringe sie bei ihrer Suche kaum weiter.

Jugendarbeitslosigkeit bei 16 Prozent

Dass der Einstieg ins Berufsleben für viele junge Menschen in Schottland schwierig ist, zeigen auch aktuelle Zahlen. Laut Skills Development Scotland waren zwischen Mai und Juli 2026 rund 16 Prozent der 16- bis 24-Jährigen arbeitslos.