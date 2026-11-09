i Die 17-jährige Kylie A. war in den USA 521 Tage lang verschwunden. Links: Fotos aus dem damaligen Vermisstenaufruf. Rechts: ein Porträt der Jugendlichen vor ihrem Verschwinden. Sie wurde am 1. November 2026 befreit. Facebook/Help Bring Kylie Arellano Home / "Heute"-Montage Hilferuf via Handy-Spiel Entführtes Mädchen (17) nach 521 Tagen befreit 521 Tage lang war eine Jugendliche in den USA verschwunden. Über das Handy-Spiel "Among Us" gelang ihr nun ein Hilferuf, der zu ihrer Rettung führte. Von Nick Wolfinger 09.11.2026, 21:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als eineinhalb Jahre lang war Kylie A. (17) wie vom Erdboden verschluckt. Jetzt kommen erschütternde Details über ihr Schicksal ans Licht. Ein 39-jähriger Mann soll das Mädchen in seinem Haus im US-Bundesstaat Oregon gefangen gehalten, geschlagen und sexuell missbraucht haben. Ihre Befreiung am vergangen Sonntag verdankt die Jugendliche ausgerechnet einem Handy-Spiel.

Am 29. Mai 2025 verschwand Kylie aus Garden City im US-Bundesstaat Utah. Am Abend hatte sie ihrer Mutter noch geschrieben: "Ich liebe dich, Mama. Gute Nacht." Acht Minuten später war ihr Handy ausgeschaltet. Danach fehlte von ihr jede Spur.

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Was damals niemand wusste: Die Jugendliche soll von einem Mann, den sie im Internet kennengelernt hatte, in einen anderen Bundesstaat gebracht worden sein.

Mann soll Handy in Fluss geworfen haben

Laut Anklageschrift soll Adam H. (39) das Mädchen zunächst über das Internet kontaktiert haben. Er habe ihr Geld angeboten, damit sie nach Oregon komme. Schließlich sei er selbst nach Utah gefahren und habe Kylie abgeholt.

Um zu verhindern, dass sie Kontakt zur Außenwelt aufnehmen konnte, soll er ihr Handy in einer Schlucht in einen Fluss geworfen haben. Anschließend brachte er sie demnach in sein Haus in Huntington im Bundesstaat Oregon.

Dort soll der Mann die Jugendliche gegen ihren Willen festgehalten haben. Sie durfte das Haus nicht verlassen und musste laut ihren Aussagen gemeinsam mit dem 39-Jährigen im Keller schlafen.

Messer unter Kopfpolster versteckt

Besonders erschütternd sind die Schilderungen über die Bedingungen ihrer Gefangenschaft. Adam H. soll ein Messer unter seinem Kopfkissen aufbewahrt haben. Kylie musste demnach auf der Wandseite des Bettes schlafen, damit sie nicht flüchten konnte. Der Mann soll die Jugendliche außerdem geschlagen und zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.

Noch ein grausames Detail geht aus den Ermittlungen hervor: Kylie musste sich laut den Angaben in der Anklageschrift mit einer Zange ihre Zahnspange entfernen. Dadurch sollte offenbar verhindert werden, dass andere Menschen sie wiedererkennen.

Handy-Spiel "Among Us" bringt die Wende

Nach mehr als 500 Tagen gelang der Jugendlichen schließlich der entscheidende Kontakt zur Außenwelt. Sie hatte Zugang zu einem Handy, das zwar keine Mobilfunkverbindung besaß, aber über WLAN ins Internet konnte. Darauf spielte sie das beliebte Online-Spiel "Among Us" und lernte einen anderen Jugendlichen kennen. Mitte Oktober 2026 tauschten die beiden ihre Kontakte für ein soziales Netzwerk aus.

Dort offenbarte Kylie schließlich ihre wahre Identität und schilderte ihre verzweifelte Lage. Sie werde gegen ihren Willen im Haus eines Mannes festgehalten, erklärte sie dem Jugendlichen. Besonders tragisch: Kylie fürchtete offenbar, dass die Polizei die Suche nach ihr längst aufgegeben hatte.

Mutter eines Spielers alarmiert das FBI

Doch ihr Hilferuf blieb nicht ungehört. Der andere Jugendliche nahm die Nachrichten ernst und erzählte seiner Mutter davon. Diese verständigte daraufhin die US-Bundespolizei FBI. Am 1. November organisierten die Ermittler einen überwachten Videoanruf mit der Vermissten. Dabei schilderte Kylie, wie sie den Mann kennengelernt hatte und nach Oregon gekommen war.

Berichten zufolge zeigte sie den Ermittlern während des Gesprächs sogar das Messer, das der 39-Jährige unter seinem Kopfkissen aufbewahrt haben soll. Noch am selben Tag schlugen die Einsatzkräfte zu. Sie konnten Kylie aus dem Haus befreien und nahmen den Verdächtigen ohne Zwischenfälle fest.

Mutter kann ihr Glück kaum fassen

Für Kylies Familie endete damit ein Albtraum. Ihre Mutter Stephanie C. hatte mehr als 500 Tage lang um ihre Tochter gebangt. Nach der Rettung veröffentlichte sie eine emotionale Nachricht auf Facebook.

„Mein Baby wurde heute SICHER gefunden!! Wir haben es geschafft“ Kylies Mutter Stephanie C. auf der Facebook-Vermisstenseite

Gegen den 39-Jährigen wurde am 2. November auf Bundesebene Anklage erhoben. Ihm wird vorgeworfen, eine Minderjährige über eine Bundesstaatsgrenze gebracht zu haben, um sexuelle Handlungen mit ihr vorzunehmen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Bilder des Tages i ?

Für Kylie endete die Gefangenschaft nach genau 521 Tagen. Dass sie heute wieder in Sicherheit ist, verdankt sie auch einem unbekannten Jugendlichen, der ihren Hilferuf beim Spielen ernst nahm und seiner Mutter davon erzählte.