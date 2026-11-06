Ganz Wien und NÖ suchen fieberhaft nach 15-jähriger

Drama um junge Schülerin: Die 15-jährige Slavica J. ist seit den Abendstunden des 4. November 2026 von ihrer Wohnadresse in Leopoldsdorf im Marchfeld abgängig. Als möglicher Aufenthaltsort wurde Wien genannt.
Die Abgängige ist 160 - 165 cm groß, schlank, ca. 45 kg schwer, hat schwarze, lange und glatte Haare sowie braune Augen.
Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jacke und schwarzen Schuhen mit weißen Schuhbändern.
Hinweise bitte an die Polizei Leopoldsdorf im Marchfeld unter ☎ 059133-3211