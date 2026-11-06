i Das vermisste Mädchen aus dem Bezirk Gänserndorf Privat Vermisstes Mädchen Ganz Wien und NÖ suchen fieberhaft nach 15-jähriger Seit Mittwochabend fehlt von der 15-jährigen Slavica J. jede Spur. Die Polizei vermutet, dass sie sich in Wien aufhalten könnte. Von Elena Lick 06.11.2026, 15:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drama um junge Schülerin: Die 15-jährige Slavica J. ist seit den Abendstunden des 4. November 2026 von ihrer Wohnadresse in Leopoldsdorf im Marchfeld abgängig. Als möglicher Aufenthaltsort wurde Wien genannt.

Personsbeschreibung

Die Abgängige ist 160 - 165 cm groß, schlank, ca. 45 kg schwer, hat schwarze, lange und glatte Haare sowie braune Augen.

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Vermisste Person Slavica J. i ?

Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jacke und schwarzen Schuhen mit weißen Schuhbändern.

Hinweise bitte an die Polizei Leopoldsdorf im Marchfeld unter ☎ 059133-3211