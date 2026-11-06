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Für den 30-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät.
Für den 30-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät.
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Tragödie in Heiligenkreuz

Autofahrer (30) hat bei Crash keine Chance – tot

Tödlicher Crash in Heiligenkreuz! Ein 30-Jähriger kam mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Von André Wilding
06.11.2026, 11:30
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Eine Autofahrt endete am Donnerstagnachmittag in Heiligenkreuz in Niederösterreich tödlich. Ein 30-jähriger Slowake verlor auf der Badener Straße (B210) die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen einen Baum. Der Mann überlebte den schweren Unfall nicht.

Wagen stürzt in Straßengraben

Der 30-Jährige war gegen 15.35 Uhr auf der B210 in Richtung Baden unterwegs. Bei Straßenkilometer 4,0 geriet sein Fahrzeug in einer Linkskurve rechts über den Fahrbahnrand hinaus.

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Das Auto landete daraufhin im angrenzenden Straßengraben und prallte mit der Front gegen einen Baum. Der Zusammenstoß hatte für den Lenker tödliche Folgen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Straße musste gesperrt werden

Wegen des schweren Unfalls war die Badener Straße im betroffenen Abschnitt für den Verkehr nicht passierbar. Die Sperre dauerte bis 17.10 Uhr.

Warum der 30-Jährige in der Kurve von der Fahrbahn abgekommen war, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.

wil, 06.11.2026, 11:30
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