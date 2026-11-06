i Julian Drexler begeistert Hunderttausende Fans auf Social Media. Im "Heute"-Interview spricht er offen über seine Karriere. Sabine Hertel Reich durch Social Media Wiener Internet-Star verrät – so viel casht er wirklich YouTube-Star Julian Drexler spricht mit "Heute" über seinen Erfolg und verrät, wie viel Geld er wirklich verdient. Von Aitor Lopez de Alda 06.11.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wiener Julian Drexler ist für viele junge Österreicher ein echtes Idol. Mehr als 350.000 folgen dem 28-Jährigen auf Social Media und feiern seine Streams. Doch wie hat er es zum erfolgreichen Internet-Star geschafft? Im "Heute"-Interview spricht Drexler offen über seine Karriere und verrät auch, wie viel Geld er tatsächlich im Monat verdient.

Vom Kinderzimmer zum Internet-Star

"Ich hatte eine ganz normale, schöne Kindheit in Niederösterreich", erzählt der YouTuber. Schon früh begeisterte sich der gebürtige Klosterneuburger für Videospiele. Anfangs blieb er noch hinter der Kamera, doch mit der Zeit stand er auch selbst davor. Was danach folgte, hätte er sich selbst in seinen schönsten Träumen nicht vorstellen können.

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Plötzlich gingen seine Videos viral

Seine ersten Videos kamen gut an, erreichten aber nur wenige Zuschauer. Doch dann landete er plötzlich seine ersten viralen Hits. Mit Videos zu Spielen wie Fortnite erzielte er Hunderttausende Aufrufe. 2024 wagte er schließlich den großen Schritt und machte seine Leidenschaft zum Beruf: Er wurde Vollzeit-Content-Creator.

Jetzt spricht Drexler offen über Geld

"Viele sagen, ich habe keinen echten Job", erzählt Drexler. Doch hinter seinen Videos steckt viel Arbeit. Bis heute schneidet er viele Clips selbst und achtet auf jedes Detail. Auch seine eigene Keyboard-Firma (er vertreibt Spezial-Tastaturen für Videospiele) kostet ihn viel Zeit und Energie, bringt aber gleichzeitig ordentlich Geld ein.

Bis zu 100.000 Euro im Monat

Mit "Heute" spricht der YouTuber offen über Geld. "Selbstständig sein ist härter, als viele glauben", sagt Drexler. Manche Monate laufen sehr gut, andere weniger. Er hat mehrere Einnahmequellen, verdient aber vor allem mit Social Media und seiner Keyboard-Firma. "In schlechten Monaten sind es wenige Tausend Euro, in guten kann manchmal sogar ein sechsstelliger Betrag zusammenkommen", verrät er.

"Vergesse nie, woher ich komme“

Doch trotz seines Erfolgs ist es Drexler wichtig, am Boden zu bleiben. "Ich bin dankbar für alles und vergesse nie, woher ich komme", sagt er. Jetzt möchte er seinen Fans etwas zurückgeben und veranstaltet dafür eine große Party in Wien. Dort will er gemeinsam mit seiner Community feiern und sich für die jahrelange Unterstützung bedanken.