i MontanaBlack will Shurjoka als Moderatorin. Imago Images Kommt sie? "Eine Million Euro" – Monte lädt Österreicherin ein Twitch-Megastar MontanaBlack möchte ausgerechnet die österreichische Streamerin Shurjoka für sein großes Winterevent gewinnen. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 18:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine überraschende Idee sorgt in der deutschen Streaming-Szene für Gesprächsstoff. Marcel Eris (38), besser bekannt als MontanaBlack, denkt darüber nach, die österreichische Streamerin Shurjoka zu seinem kommenden Winterevent einzuladen.

Doch die gebürtige Grazerin soll dabei nicht einfach nur als Gast vorbeischauen. Monte hat offenbar deutlich größere Pläne mit ihr.

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"Aber nicht nur dieses Einladen, sie soll mitmoderieren", erklärt der Twitch-Star in einem Stream. Eine Ansage, die angesichts der gemeinsamen Vorgeschichte durchaus überrascht.

Ausgerechnet Shurjoka!

Denn Shurjoka, die mit bürgerlichem Namen Pia Anna Scholz heißt, ist in der Gaming-Szene längst keine Unbekannte. Die 29-Jährige stammt aus Graz und wurde 2023 beim Deutschen Computerspielpreis als "Spielerin des Jahres" ausgezeichnet.

Vor allem mit ihren gesellschaftspolitischen Aussagen sorgte sie immer wieder für hitzige Diskussionen.

Auch MontanaBlack äußerte sich in der Vergangenheit kritisch über die Streamerin. Zwischen den beiden gab es öffentliche Meinungsverschiedenheiten.

Dass Monte nun ausgerechnet Shurjoka für eine prominente Rolle bei seinem Event ins Gespräch bringt, dürfte deshalb einige Zuschauer überraschen.

"Für eine Million Euro?"

Besonders kurios wird es, als MontanaBlack überlegt, was nötig wäre, um die Österreicherin tatsächlich für seine Veranstaltung zu gewinnen.

Im Stream wirft er die Frage auf, ob Shurjoka für eine Million Euro kommen würde, wenn er ihr diese Summe anbieten würde.

Eine ziemlich gewaltige Zahl!

Allerdings glaubt Monte selbst offenbar nicht daran, dass sie sich damit überzeugen ließe. Wichtig dabei: Ein tatsächliches Millionenangebot hat es nach den bislang bekannten Aussagen nicht gegeben. Der Streamer stellte die Summe lediglich als hypothetische Frage in den Raum.

Kommt es zur großen Versöhnung?

Sollte Shurjoka tatsächlich bei MontanaBlacks Winterevent auftreten, wäre das angesichts der Vorgeschichte eine bemerkenswerte Zusammenarbeit.

Ob die Österreicherin überhaupt Interesse daran hätte, ist derzeit allerdings völlig offen.

Eine öffentliche Zusage oder Absage liegt bislang nicht vor. Ebenso wenig ist bekannt, ob MontanaBlack bereits persönlich Kontakt mit ihr aufgenommen hat.

Fest steht nur: Monte kann sich offenbar vorstellen, ausgerechnet mit einer seiner früheren Kritikerinnen gemeinsam vor der Kamera zu stehen.