i Jana Pallaske imago images/POP-EYE Sie hoffte auf Verwechslung "Riesiges Loch im Herzen!" TV-Star trauert um Partner Schwerer Schicksalsschlag für Jana Pallaske! Die Schauspielerin hat ihren Lebenspartner verloren. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 16:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sind Bilder, die unter die Haut gehen. Jana Pallaske zeigt auf Instagram gemeinsame Erinnerungen mit ihrem verstorbenen Partner. Dazu veröffentlicht sie einen langen Text, in dem sie ihre Trauer kaum in Worte fassen kann.

Lange habe sie nicht wahrhaben wollen, was passiert ist: "Ich wollte es nicht wahrhaben, ich wartete noch lange, dass mich doch noch jemand aufwecke aus diesem Alptraum", schreibt die 47-Jährige.

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Sie habe gehofft, dass es sich um eine Verwechslung handle oder die Ärzte ihren geliebten Menschen doch noch wiederbeleben könnten. Doch irgendwann musste sie die schmerzhafte Realität akzeptieren.

"Er ist gestorben"

"Der Mensch, den ich liebte, mit dem ich mein Leben teilte, ist einfach NICHT MEHR DA", schreibt die Schauspielerin.

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Besonders schwer falle ihr die Vorstellung, dass all die kleinen, selbstverständlichen Momente des gemeinsamen Lebens für immer vorbei sind. "Keine Umarmung je mehr. Kein Lachen zusammen, Essen teilen, keine Worte mehr zu wechseln, kein Anruf mehr. Keine Nachricht mehr. Nie wieder." Auch die gemeinsamen Zukunftspläne seien mit einem Schlag zerbrochen.

"Mir wurde wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen", beschreibt Pallaske ihren Schmerz. Es fühle sich an, als hätte man ihr ein riesiges Loch ins Herz geschossen.

Wochenlang schwieg sie über den Verlust

Bereits im Oktober hatte die Schauspielerin auf Instagram angedeutet, einen besonders nahestehenden Menschen verloren zu haben. Damals wollte sie allerdings nicht öffentlich machen, um wen es sich handelte.

Sie habe sich davor schützen wollen, in ihrer verletzlichsten Phase angegriffen zu werden. Außerdem wollte sie nicht den Eindruck erwecken, mit ihrem Schicksal Aufmerksamkeit oder Mitleid gewinnen zu wollen.

Nun hat sie sich entschieden, offen über den Tod ihres Lebensgefährten zu sprechen.

Wie lange die beiden ein Paar waren und woran der Mann gestorben ist, hat Pallaske nicht bekannt gegeben.

"Er hatte ein gigantisch großes Herz"

In ihrem Abschiedsbeitrag erinnert sich Jana auch daran, was ihren Partner für sie so besonders gemacht hat. "Er war der mutigste Mann, den ich in meinem Leben getroffen hatte", schreibt sie.

Vor allem seine Fähigkeit, bedingungslos zu lieben, habe ihn ausgezeichnet.

Lange habe sie überlegt, ob sie gemeinsame Bilder überhaupt veröffentlichen solle. Letztlich sei sie zu dem Schluss gekommen, dass ihr Partner gewollt hätte, dass sein Leben gewürdigt wird.

Ihre Abschiedsworte richtet sie direkt an ihn: "I hope you FLY sooooo FREEEEE now my Darling." Auf Deutsch: Sie hoffe, dass ihr Liebster nun vollkommen frei fliegen könne.

Prominente Kollegen trauern mit ihr

Unter dem Instagram-Beitrag sammeln sich zahlreiche Beileidsbekundungen.

Auch Schauspieler Tom Beck zeigt sich erschüttert: "Das tut mir unfassbar Leid, liebe Jana!!!! Wünsche dir alle Kraft und positive Energie der Welt!!!!!"

Susan Sideropoulos und Ursula Karven sprechen ihrer Kollegin ebenfalls ihr Mitgefühl aus.

Besonders persönliche Worte findet Schauspielerin Felicitas Woll, die selbst von einem schweren Weg der Trauer spricht. "Man ist nicht mehr der gleiche Mensch wie vorher", schreibt sie und wünscht Pallaske viel Kraft.