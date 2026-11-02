i Luca Hänni und seine Christina. IMAGO/Bildagentur Monn Schlaflose Nächte "Ich bin komplett allein!" – Hänni-Ehefrau am Limit Die Profitänzerin hat turbulente Wochen hinter sich. Während Luca Hänni (32) in Spanien unterwegs war, musste sie sich um die kranke Tochter kümmern. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 14:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Instagram gewährt Christina Hänni ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag. Doch diesmal zeigt sich die Tänzerin von einer besonders verletzlichen Seite.

Die vergangenen drei Wochen hätten sie an ihre Belastungsgrenze gebracht, erzählt sie in einer Instagram-Story.

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Der Grund: Ihre zweijährige Tochter war zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit an einer Mittelohrentzündung erkrankt. Dazu kamen Fieber und eine Behandlung mit Antibiotika.

"Die letzten drei Wochen killen mich"

Während die Kleine besonders viel Aufmerksamkeit benötigte, musste Christina auch ihren beruflichen Verpflichtungen nachkommen. Ehemann Luca war unterdessen für Auftritte unterwegs, unter anderem in Spanien.

"Ich halte ja hier alleine die Stellung, versuche alles irgendwie parallel am Laufen zu halten", schildert die 36-Jährige.

Vor allem die schlaflosen Nächte hätten ihr zugesetzt. Ihre Tochter habe zuletzt kaum geschlafen, wodurch der gesamte Tagesablauf durcheinandergeraten sei. "Die letzten drei Wochen killen mich", gesteht Christina.

Luca Hänni und Christina Luft i ?

Schließlich sei sie sogar "am Rande des Nervenzusammenbruchs" gewesen.

"Ich bin komplett allein"

Besonders schwierig wurde die Situation, weil ihre Tochter krankheitsbedingt nicht in die Kita gehen konnte.

Normalerweise wird die Kleine dort an zwei Tagen pro Woche betreut. Diese Zeit nutzt Christina, um ihre Arbeit zu erledigen. Fällt die Betreuung weg, muss sie alles gleichzeitig schaffen.

"Ich bin komplett allein", beschreibt sie die Situation während Lucas beruflicher Abwesenheit.

Dabei macht die Tänzerin deutlich, wie viel Respekt sie mittlerweile vor Müttern hat, die ihre Kinder dauerhaft ohne Partner großziehen. "Ich weiß nicht, wie alleinerziehende Mütter mit mehreren Kindern das machen. Chapeau, Respekt!", erklärt sie.

Luca ist wieder zu Hause

Immerhin gibt es inzwischen gute Nachrichten aus dem Hause Hänni. Luca ist von seiner beruflichen Reise zurückgekehrt und übernimmt wieder Aufgaben im Familienalltag.

Während Christina ihre Instagram-Story aufnimmt, ist der Sänger gerade mit der gemeinsamen Tochter einkaufen. Auch gesundheitlich geht es dem Mädchen mittlerweile besser. "Sie hat kein Fieber mehr", berichtet die erleichterte Mutter.

Schon ein oder zwei Stunden für sich allein würden ihr helfen, neue Energie zu tanken.

Liebesgeschichte begann bei "Let's Dance"

Christina und Luca Hänni lernten sich 2020 bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" kennen und lieben. Im August 2023 heirateten die beiden in Italien. Im Juni 2024 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt.

Auch wenn die vergangenen Wochen für Christina besonders anstrengend waren, scheint sich der Familienalltag inzwischen wieder etwas entspannt zu haben.