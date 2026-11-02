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Tom Kaulitz, Heidi Klum
Tom Kaulitz, Heidi Klum
APA-Images / Action Press / Stefano Costantino TTL
Gerüchte um Krise mit Tom

Ehe-Probleme? Heidi Klum bricht endlich ihr Schweigen

Wochenlang wurde über eine Ehekrise bei Heidi Klum und Tom Kaulitz gemunkelt. Jetzt meldet sich das Model mit deutlichen Worten.
Von Heute Entertainment
02.11.2026, 12:50
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Seit Wochen wird über eine mögliche Ehekrise bei Heidi Klum (53) und Tom Kaulitz (37) spekuliert. Zuerst fehlte Bill Kaulitz bei Heidis traditionellem Oktoberfest-Besuch und ließ danach bei einem Interview mit seiner Bemerkung "nicht das Bill-Fest" aufhorchen. Manche deuteten das als Seitenhieb.

Für neue Spekulationen sorgte schließlich das große Halloween-Fest des Models: Weder Tom noch sein Zwillingsbruder Bill tauchten bei der Feier auf. Für viele Fans war das ein weiteres mögliches Zeichen dafür, dass es zwischen Heidi und ihrem Mann kriselt. Zu den Gerüchten äußerte sich das Paar zunächst nicht – bis jetzt!

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"Ich vermisse dich"

Nun meldet sich Heidi auf Instagram zu Wort – und wählt dafür eine besonders persönliche Botschaft. Sie teilt ein Foto ihres Liebestattoo, das den Namen ihres Mannes an der Innenseite ihres Ringfingers zeigt.

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Dazu schreibt sie: "Tom, ich vermisse dich" und fügt ein Kuss-Emoji hinzu. Ein klares Zeichen, dass von Liebes-Aus, Streit oder gar Scheidung wohl keine Rede sein dürfte.

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Vielmehr könnten die vollen Terminkalender der beiden vielbeschäftigten Stars erklären, warum sie sich zuletzt seltener gemeinsam zeigten.

red, Akt. 02.11.2026, 12:52, 02.11.2026, 12:50
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