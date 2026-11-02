i Der Wiener Influencer MaxaMillion ist pleite. Instagram / MaxaMillion / Screenshot Wiener Geld-Werfer "Macht mich traurig!" – Influencer MaxaMillion pleite Einst warf MaxaMillion Bargeld von Balkonen, jetzt steckt er in finanziellen Schwierigkeiten. Der Influencer kündigt das Ende seiner Sockenmarke an. Von Newsdesk Heute 02.11.2026, 11:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bündelweise Geldscheine flogen von Balkonen, Passanten staunten über den plötzlichen Geldregen. Mit solchen Aktionen wurde Max Weißenböck alias MaxaMillion im Internet bekannt. Doch jetzt hat sich das Blatt gewendet. Der Influencer kämpft mit massiven finanziellen Problemen und muss sich offenbar von seinem Unternehmen Gamechangersocks verabschieden. In einem emotionalen Video erklärt er, wie es dazu kommen konnte.

Influencer spricht über finanzielle Probleme

Seine Fans kennen MaxaMillion als großzügigen Internet-Star, der mit spektakulären Bargeldaktionen für Aufmerksamkeit sorgte. Doch hinter den Kulissen seiner Sockenmarke Gamechangersocks sieht es mittlerweile alles andere als rosig aus.

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In einer neuen Videobotschaft wendet sich der Unternehmer an seine Follower und spricht offen über die schwierige Situation. "Das, was ich jetzt verkünden darf, wird natürlich einige freuen. Mir ist es natürlich unfassbar unangenehm, aber auf der anderen Seite macht es mich auch einfach nur traurig", erklärt Weißenböck zu Beginn.

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten hätten sich zuletzt noch einmal erheblich verschärft. "Seit meinem letzten Statement, das ich ja schon vor einigen Tagen aufgenommen habe, hat sich unsere finanzielle Lage noch einmal deutlich verschlechtert."

BMW-Aktion wird zum finanziellen Problem

Besonders eine groß angelegte Werbeaktion dürfte dem Unternehmen schwer zugesetzt haben. Der Influencer räumt ein, dass er die wirtschaftlichen Folgen der sogenannten BMW-Aktion völlig falsch eingeschätzt habe.

"Wir haben uns offensichtlich bei der BMW-Aktion massiv verkalkuliert", gesteht er. Vor allem die große Zahl an Rücksendungen und nicht angenommenen Lieferungen habe Gamechangersocks finanziell schwer getroffen.

"Wir haben nämlich nicht mit dieser Flut an Rücksendungen oder überhaupt verweigerten Annahmen gerechnet. Das hat uns natürlich in ein deutliches Minus manövriert", schildert der Unternehmer.

Der Luxus-Sportwagen von MaxaMillion wurde beschädigt i ?

Doch damit nicht genug: Zusätzlich kämpfte die Marke mit erheblichen Lieferverzögerungen. Auch zahlreiche negative Kommentare im Internet belasteten das Unternehmen. Das Vertrauen vieler Kunden habe unter den Problemen gelitten.

Jetzt gibt es 50 Prozent Rabatt

Angesichts der angespannten Finanzlage kündigt MaxaMillion nun das bevorstehende Ende seiner Sockenmarke an. "Dementsprechend muss ich verkünden, dass dieser Black Month eine unserer letzten Aktionen ist."

Um die verbleibenden Lagerbestände abzubauen, bietet Gamechangersocks seine Produkte derzeit mit einem Preisnachlass von 50 Prozent an. Gleichzeitig versucht der Influencer, seine Kunden zu beruhigen. Er versichert, dass bereits bestellte Waren ordnungsgemäß zugestellt werden sollen.

MaxaMillion kämpft mit den Tränen

Zum Ende seiner Videobotschaft wird der Unternehmer besonders emotional. Er bedankt sich bei jenen Kunden, die seine Marke über Jahre hinweg unterstützt haben.

Der Abschied fällt ihm sichtlich schwer. Schließlich kann der Influencer seine Gefühle nicht mehr zurückhalten und beendet die Aufnahme mit Tränen in den Augen.

Die Bilder des Tages i ?

Damit steht Gamechangersocks offenbar vor dem Aus. Ob und wie es für MaxaMillion unternehmerisch weitergeht, bleibt vorerst offen.