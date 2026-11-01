i Eine Million Menschen folgten Liam Fitzgerald auf Instagram. Instagram/liam_fitzgerald_ Liam Fitzgerald Fitness-Influencer stirbt mit nur 29 Jahren Seine Freundin Jamie Lyn Rinaldi bestätigt den Tod des Fitness-Stars aus Miami. Mehr als eine Million Menschen folgten Liam Fitzgerald. Von Heute Entertainment 01.11.2026, 16:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Traurige Nachricht aus der Influencer-Welt: Liam Fitzgerald ist tot. Der Fitness-Influencer aus Miami starb mit nur 29 Jahren nach einem Motorradunfall. Das gab seine Freundin, Influencerin Jamie Lyn Rinaldi, am Samstag auf Instagram bekannt.

"Mit schwerstem Herzen teile ich die verheerende Nachricht, dass Liam nach einem Motorradunfall am 30. Oktober gegen 2 Uhr früh verstorben ist", schrieb sie. Fitzgerald habe schwere Verletzungen erlitten. Trotz aller Bemühungen der Menschen, die verzweifelt versuchten, ihn zu retten, habe man ihn nicht zurückholen können.

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"Es gibt keine Worte, die den Schmerz dieses Verlusts beschreiben", so Rinaldi weiter. Sie bat darum, an Liams Familie und alle, die ihm nahestanden, zu denken, und um Privatsphäre. Ihr Abschied: "Ruhe in Frieden, Liam, wir lieben dich so sehr."

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Das Motorrad war seit vergangenem Dezember fester Bestandteil seines Instagram-Kanals, immer wieder zeigte er sich darauf. Auch Rinaldi teilte Videos von ihm und seiner Maschine.

Auf Instagram folgten Fitzgerald mehr als eine Million Menschen. Er postete Inhalte zu Fitness, Style und Finanzen und bot Coachings als Personal Trainer an. Ursprünglich stammte er aus dem US-Bundesstaat Wisconsin, vor fünf Jahren zog er nach Miami. Unter seinem letzten Post sammeln sich nun Hunderte Beileidsbekundungen. "Liam hatte das größte Herz", schrieb Influencer-Kollege Christian Elliott.