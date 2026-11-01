i Leni Klum macht aus ihrer Liebe zu ihrem Freund kein Geheimnis. REUTERS/Yara Nardi Bei Mamas Halloween-Party Süßer Liebesauftritt von Leni Klum und Freund Aris Bei Heidi Klums Halloween-Party zeigt sich Leni Klum ganz verliebt. Ihr Freund bekommt einen leidenschaftlichen Kuss. Von Heute Entertainment 01.11.2026, 15:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der 25. Halloween-Party von Mama Heidi Klum (53) in New York stahl Leni Klum (22) mit einem verliebten Auftritt allen die Show. Das Model kam als Miss Piggy, und brachte ihren Freund Aris mit.

Für ihren Look setzte Leni auf den Muppet-Klassiker: Schweineohren, Rüsselnase, XXL-Wimpern und eine ausladende lila Federboa. Aris selbst verzichtete auf ein aufwendiges Kostüm. Einen Kuss von seiner Miss Piggy bekam er trotzdem, und den hielt Leni gleich auf einem Foto fest.

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Dazu schrieb sie auf Instagram augenzwinkernd: "Sorry Kermit." Denn der eigentliche Partner von Miss Piggy war ebenfalls auf der Party. In die Rolle des Froschs schlüpfte allerdings nicht ihr Liebster, sondern Lenis Bruder Henry (21) mit grüner Kermit-Kapuze.

Auch Lenis jüngere Geschwister Lou und Johan feierten mit. Mama Heidi kam als blutige Riesenhand, Stiefpapa Tom Kaulitz (37) fehlte dagegen, er war mit Tokio Hotel auf Tour.