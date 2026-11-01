i Heidi Klum bei der feierlichen Beleuchtung des Empire State Building zu Ehren ihrer 25. jährlichen Halloween-Party. APA-Images / AP / Evan Agostini "Einfach laufen lassen" Unter Kostüm: Heidi Klum musste Windel tragen Schön ist anders, praktisch muss es sein: Heidi Klum verrät, was sie unter ihrem Halloween-Kostüm trug. Von Heute Entertainment 01.11.2026, 11:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Glamour sieht anders aus! Heidi Klum (53) hat verraten, was sie unter ihrem spektakulären Halloween-Kostüm getragen hat: eine Windel. Das gab die "Queen of Halloween" ganz offen in ihrer Instagram-Story zu.

Der Grund ist simpel. In ihrer riesigen Verkleidung als abgetrennte, blutige Hand konnte Klum nicht einfach mal schnell aufs Klo. Gegenüber "Vogue Germany" erklärte die 53-Jährige: "Stell dir vor, du musst dann ganz dringend. (...) Ich kann ja nicht mal schnell hier raus aus dem Ding. Deswegen, wenn ich eine Windel anhabe, dann denk' ich, wenn's nicht anders geht einfach laufen lassen. Aber es ist noch nie vorgekommen."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das Kostüm ist eine Nachbildung ihrer eigenen Hand, samt Ringen, Maniküre und blutigem Handgelenk, ihr Gesicht schaut aus der Handfläche heraus. Der Aufwand dahinter war enorm: Es habe "zwischen zehn und 20 Hände" gebraucht, um diese Hand herzustellen, so Klum.

Nicht zum ersten Mal

Ganz neu ist der Windel-Trick für das Model nicht. Schon 2024, als sie als E.T. zu ihrer Party kam, setzte sie auf diese Notlösung, weil das Kostüm so schwer an- und auszuziehen war. "Vielleicht muss ich die Windel nie benutzen, aber so muss ich zumindest nicht darüber nachdenken", erklärte sie damals der "New York Times".

Andere Jahre löste sie das Problem anders. Als Pfau verzichtete sie 2023 nach eigenen Angaben drei Stunden vorher aufs Essen und Trinken. Und im legendären Wurm-Kostüm von 2022 musste fürs Klo ein Großteil der Prothesen runter. "Das wird knifflig", hatte sie damals gesagt.