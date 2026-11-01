i Heidi Klum als blutige Hand bei ihrer Halloween-Party in New York. APA-Images / AP / Evan Agostini "Queen of Halloween" Heidi Klums Halloween-Kostüm schlägt alles Wochenlang wurde gerätselt, jetzt ist das Geheimnis gelüftet: Heidi Klum überrascht mit einem ihrer bisher schrägsten Kostüme. Von Heute Entertainment 01.11.2026, 08:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die "Queen of Halloween" hat wieder zugeschlagen! Heidi Klum (53) erschien zu ihrer legendären Halloween-Party in New York als abgetrennte menschliche Hand, inklusive blutigem Handgelenk.

Und zwar nicht irgendeine Hand: Das Kostüm ist eine detailgetreue Nachbildung ihrer eigenen. Die Finger tragen Ringe und eine frische Maniküre, sogar ihr Verlobungsring sitzt an seinem Platz. Klums Gesicht schaut mitten aus der Handfläche heraus. Ihren Auftritt inszenierte sie auf Instagram stilecht: Erst krabbelte ihre Hand über den Boden, dann folgte die Verwandlung.

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Zehn bis 20 Hände für eine Hand

Bequem war das Ganze nicht. Wie Klum in ihrer Instagram-Story verriet, trug sie unter dem riesigen Kostüm sogar eine Windel. Für die Herstellung brauchte es laut Klum "zwischen zehn und 20 Hände, um diese Hand zu machen". Schon vorab hatte sie zu "Bild" gesagt: "Ich versuche mit diesem Körper in eine Form reinzugehen, in die normalerweise kein menschlicher Körper reinpasst."

Ihr langjähriger Maskenbildner Mike Marino hatte das Kostüm vorab als "eines der aufwendigsten Kostüme, die je gemacht wurden" angekündigt. Und auch Klums Versprechen hielt: Es wurde "sehr, sehr blutig". Passend dazu wurden auf der Party Getränke in Blutbeuteln serviert, ein Gag aus ihrer Kooperation mit einer Weinmarke.

Ehemann Tom Kaulitz (37) fehlte heuer, er stand mit seinem Bruder Bill für ein Konzert in Hamburg auf der Bühne. Für Klum war es bereits die 25. Halloween-Party. Im Vorjahr kam sie als Medusa, davor unter anderem als E.T. und als riesiger Wurm.