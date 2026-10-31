i Katy Perry und Justin Trudeau küssen sich auf dem Gipfel. Instagram/katyperry Kuss auf dem Gipfel Katy Perry & Trudeau: Klettertour zum Geburtstag Statt großer Party ging es für Katy Perry hoch hinaus: Mit Justin Trudeau feierte sie ihren Geburtstag am Klettersteig. Von Heute Entertainment 31.10.2026, 10:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hoch hinaus zum Geburtstag! Katy Perry (42) hat am 25. Oktober ihren 42er gefeiert, und zwar nicht mit einer großen Sause, sondern in luftiger Höhe. Auf Instagram zeigt die Sängerin jetzt, wie sie den Tag mit ihrem Freund, Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau (54), verbracht hat.

Die Fotos zeigen das Paar auf einem Klettersteig: Über Metallsprossen geht es steile, geschwungene Sandsteinfelsen hinauf, später über eine schmale Hängebrücke. Ganz oben gibt es einen Kuss vor spektakulärem Panorama. Danach paddeln die beiden mit dem Kajak über einen See zwischen roten Felsen, und am Ende wird natürlich Geburtstagstorte geteilt.

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"Diese Woche Level 42 erklommen!", schreibt Perry zu den Bildern. Dazu richtet sie liebevolle Worte an Trudeau: "Auch wenn ich es immer noch nicht verstehe, ist es okay für mich, 42 zu werden, solange ich mit dir 42 werden kann." Ihr Fazit: "Zurück ins Leben."

Offenbar war der Geburtstag auch eine kleine Auszeit vom Handy. Perry zeigt auf einem Foto ein Gerät, mit dem man die Bildschirmzeit begrenzen kann. Manche Fans sorgten sich trotzdem: "Oh mein Gott, seid vorsichtig", schrieb ein User mit Blick auf die Klettertour.

Perry und Trudeau sind seit Mitte 2025 ein Paar. Die Romanze begann kurz nach Perrys Trennung von Orlando Bloom (49), mit dem sie eine Tochter hat. Im Dezember machten die beiden ihre Liebe dann auch auf Instagram offiziell.