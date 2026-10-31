i Lisa und Geri zogen im Juni als Paar ins "Forsthaus Rampensau" ein. ATV/Bernhard Eder; Joyn Nach Sex im TV Forsthaus-Paar Lisa und Geri geben Trennung bekannt Im "Forsthaus Rampensau" turteln Lisa und Geri noch, privat ist bereits Schluss. Lisa zeigt sich auf Instagram unter Tränen. Von Heute Entertainment 31.10.2026, 09:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachrichten für die Fans von Lisa (28): Die ATV-Bekanntheit aus "Teenager werden Mütter" und ihr Freund Geri (27) sind kein Paar mehr. Am Donnerstag meldete sich Lisa sichtlich aufgelöst in ihrer Instagram-Story. "Also, ich glaube, wie man sieht, geht’s mir nicht so gut."

Die Trennung sei "aus dem Nichts" gekommen, erzählte sie mit Tränen in den Augen. Sie rechne damit, dass es ihr noch länger nicht gut gehen werde. Unterkriegen lassen will sie sich aber nicht: "Ich habe schon so viel geschafft und werde auch das schaffen."

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Vor allem für ihren Sohn wolle sie jetzt stark sein, er solle nicht merken, wie schlecht es ihr geht. Für die vielen lieben Nachrichten bedankte sie sich, mehr zur Trennung will sie aber nicht sagen.

"Ich mach daraus kein Drama"

Auch Geri, der als Rapper unter dem Namen Caprisohnn auftritt, bestätigte das Liebes-Aus am Donnerstag auf Instagram, allerdings deutlich nüchterner. "Nochmals für alle: Ich und Lisa sind offiziell getrennt, nur ich mach daraus kein Drama", schrieb er knapp.

Im Fernsehen sind die beiden gerade noch als verliebtes Paar zu sehen. Lisa und Geri gehören zu den Kandidaten der aktuellen Staffel von "Forsthaus Rampensau" (Freitags um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn), die bereits im Juni auf der Kärntner Alm im Lavanttal aufgezeichnet wurde.

Schon beim Einzug kündigten die beiden an, dass es im Forsthaus heiß hergehen soll. In der Vorschau für die nächste Folge verschwinden sie gemeinsam in der Sauna, während die anderen Bewohner neugierig durchs Fenster schauen.