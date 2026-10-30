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Der Skandal um Meghan Markles Vater reiß nicht ab.
Der Skandal um Meghan Markles Vater reiß nicht ab.
Reuters
Verstörendes Material entdeckt

Missbrauchsvorwürfe: FBI ermittelt gegen Meghans Vater

Im Lagerraum von Thomas Markle (82) soll die britische Daily Mail schockierendes Material entdeckt haben. Nun prüfen die Behörden die Funde.
Von Heute Entertainment
30.10.2026, 20:31
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Der Skandal um Thomas Markle, den Vater von Herzogin Meghan (45), nimmt immer erschreckendere Ausmaße an. Die britische Zeitung Daily Mail behauptet, in einem von ihm gemieteten Lagerraum im mexikanischen Rosarito Beach brisantes Material entdeckt zu haben.

Unter den Funden sollen sich neben Datenträgern auch Magazine mit Darstellungen von Kindesmissbrauch befinden. Die Zeitung hat nach eigenen Angaben sofort die Polizei und das FBI eingeschaltet.

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Beweisstück verschwunden! Wirbel um Meghans Vater

Die Behörden prüfen nun die Datenträger auf mutmaßliche Missbrauchsbilder von Kindern. Thomas Markle Sr. hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

FBI schaltet sich ein

Die schweren Vorwürfe gegen den 82-Jährigen bekommen damit eine neue Dimension. Das FBI will sich aktiv in die Ermittlungen einschalten und den Fall genau unter die Lupe nehmen.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe

Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Polizei-Notruf: 133

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Herzogin Meghan und ihr Mann Prinz Harry haben sich öffentlich noch nicht zu dem Skandal um ihren Vater geäußert. Die Beziehung zwischen Meghan und ihrem Vater gilt seit Jahren als zerrüttet.

red, 30.10.2026, 20:31
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