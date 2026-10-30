i Der Skandal um Meghan Markles Vater reiß nicht ab. Reuters Verstörendes Material entdeckt Missbrauchsvorwürfe: FBI ermittelt gegen Meghans Vater Im Lagerraum von Thomas Markle (82) soll die britische Daily Mail schockierendes Material entdeckt haben. Nun prüfen die Behörden die Funde. Von Heute Entertainment 30.10.2026, 20:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Skandal um Thomas Markle, den Vater von Herzogin Meghan (45), nimmt immer erschreckendere Ausmaße an. Die britische Zeitung Daily Mail behauptet, in einem von ihm gemieteten Lagerraum im mexikanischen Rosarito Beach brisantes Material entdeckt zu haben.

Unter den Funden sollen sich neben Datenträgern auch Magazine mit Darstellungen von Kindesmissbrauch befinden. Die Zeitung hat nach eigenen Angaben sofort die Polizei und das FBI eingeschaltet.

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Die Behörden prüfen nun die Datenträger auf mutmaßliche Missbrauchsbilder von Kindern. Thomas Markle Sr. hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

FBI schaltet sich ein

Die schweren Vorwürfe gegen den 82-Jährigen bekommen damit eine neue Dimension. Das FBI will sich aktiv in die Ermittlungen einschalten und den Fall genau unter die Lupe nehmen.

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Herzogin Meghan und ihr Mann Prinz Harry haben sich öffentlich noch nicht zu dem Skandal um ihren Vater geäußert. Die Beziehung zwischen Meghan und ihrem Vater gilt seit Jahren als zerrüttet.