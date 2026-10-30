i Helene Fischer hat Regeln für ihre TV-Show. IMAGO/osnapix Strikte TV-Regeln aufgetaucht Kurz vor ORF-Show! Strenges Verbot bei Helene Fischer Bei Helene Fischers Weihnachtsshow gelten heuer strenge Regeln. Ausgerechnet am Halloween-Wochenende sind bestimmte Kostüme verboten. Von Heute Entertainment 30.10.2026, 19:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer Helene Fischers Weihnachtsshow live erleben darf, muss sich heuer an gewisse Regeln halten. Die Aufzeichnung in Düsseldorf fällt ausgerechnet auf das Halloween-Wochenende.

Während andernorts Hexen und Vampire unterwegs sind, soll im Publikum der Sängerin bereits festliche Weihnachtsstimmung herrschen. Die Verantwortlichen haben deshalb vorab eine klare Kleiderempfehlung an die Ticketbesitzer verschickt.

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"Bitte beachten Sie..."

Wie laut "Schlager.de" aus der Nachricht an die Gäste hervorgeht, wird die Produktion als festliche Gala für die Ausstrahlung am 25. Dezember 2026 um 20.15 Uhr auf ZDF, ORF und SRF geplant. Die Mail samt den Regeln wurde nun im Netz veröffentlicht.

Besonders deutlich wird die Ansage beim Thema Kostüme: "Bitte beachten Sie, dass Halloweenkostüme, Verkleidungen oder thematische Maskierungen nicht Bestandteil des Veranstaltungskonzepts sind. Bitte verzichten Sie daher auf entsprechende Verkleidungen."

Helene Fischer - ihr Leben in Bildern i ?

Das ZDF begründet die Vorgabe gegenüber dem Schweizer "Blick" folgendermaßen: "Verkleidungen im Publikum könnten aufgrund der verzögerten Ausstrahlung bei den Fernsehzuschauern zu Irritationen führen." Die Veranstalter wollen damit "die besondere Atmosphäre der Veranstaltung zu bewahren".

Dass die Show diesmal früher als üblich aufgezeichnet wird, könnte an Helenes Terminen in Österreich liegen: Am 11. und 12. Dezember eröffnet sie in Schladming die Ski-Saison. Nach der pandemiebedingten Pause von 2020 bis 2022 und dem Ausfall 2025 wegen der Geburt ihres zweiten Kindes ist die Rückkehr für viele Fans besonders erfreulich.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Mit dabei sind zahlreiche Stars, darunter Nina Chuba, Wincent Weiss, Carolin Kebekus, Lang Lang, Ronan Keating, Die Prinzen, Kerstin Ott, Melissa Naschenweng, Roland Kaiser und Giovanni Zarrella.