i Tarek El Moussa wollte seiner Tochter eine ganz besondere Freude zu ihrem Geburtstag machen. APA-Images / AFP Getty / SANTIAGO FELIPE Um 150.000 Dollar TV-Makler schenkt Tochter (16) Luxus-BMW 150.000 Dollar für das erste Auto der Tochter? HGTV-Star Tarek El Moussa verteidigt das teure Geschenk. Von Heute Entertainment 30.10.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gebrauchter Honda hätte es wohl auch getan meinte er, doch Tarek El Moussa (45) wollte mehr. Zum 16. Geburtstag schenkte der US-Immobilien-Star aus "Flip or Flop" seiner Tochter Taylor einen BMW X5 im Wert von rund 150.000 Dollar. Jetzt verteidigt er das Luxus-Geschenk.

"Es stimmt, aber aus gutem Grund", sagte El Moussa am Mittwoch im Podcast "Money Rehab" von Finanzexpertin Nicole Lapin. Taylor habe einen Notenschnitt von 4,2, nach US-System ein Top-Ergebnis, und sei die wertvollste Spielerin ihrer Fußballmannschaft. "Sie ist ein absolut fantastisches Kind und hat es nicht einfach bekommen. Sie hat es sich wirklich verdient, weil sie sehr hart gearbeitet und nicht einmal nach dem Auto gefragt hat."

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"Gebaut wie ein Panzer"

Für den Papa ging es vor allem um eines: "Das Ding ist gebaut wie ein Panzer. Das Wichtigste für mich war die Sicherheit. Sie sitzt in einem sicheren Auto, und sie liebt es." Taylor selbst hätte sich laut ihm auch über einen gebrauchten Honda gefreut.

Lapin hakte nach, ob das Geld nicht besser in Taylors Zukunft investiert wäre. El Moussa winkte ab: Er habe schon lange für sie vorgesorgt, unter anderem mit Aktien und Immobilien. Verwöhnt sei seine Tochter nicht, sie wisse, was harte Arbeit bedeutet.

Übergeben wurde das Auto schon im August, und zwar gemeinsam von El Moussa, seiner Ex-Frau und Taylors Mutter Christina Haack (43) sowie El Moussas jetzige Ehefrau Heather Rae El Moussa (39). Taylor brach vor Freude in Tränen aus. Heather schrieb dazu auf Instagram: "Was ist die größere Überraschung, das Auto für Taylor oder dass wir drei das tatsächlich hinbekommen haben?"