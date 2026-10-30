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Stoeckel und Schäfer gehören neben Heino zur fixen Besetzung der Serie.
Stoeckel und Schäfer gehören neben Heino zur fixen Besetzung der Serie.
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Wirbel um Wörthersee-Dreh

Jetzt gibt es Einigung! Heino siegt im Gender-Streit

Der Gender-Zoff um die Wörthersee-Serie ist ausgestanden. Heino bleibt Teil der Produktion und soll neben seiner Rolle auch Musik beisteuern.
Von Heute Entertainment
30.10.2026, 13:33
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Der Streit um den Namen der neuen Wörthersee-Serie ist scheinbar beigelegt: Heino bleibt mit seiner Rolle dabei und steuert außerdem Musik bei. Nachdem der Schlagerstar wegen der gendergerechten Schreibweise mit seinem Ausstieg gedroht und seinen Anwalt eingeschaltet hatte, machte Produzentin Stefanie Mayer einen Rückzieher.

"Ich habe mich als Produzentin und Regisseurin entschieden, den Arbeitstitel unseres Films in 'Die Rettungsschwimmer vom Wörthersee' zu ändern", erklärt sie gegenüber der "Bild". An ihrer persönlichen Haltung ändere das allerdings nichts: "Gleichzeitig möchte ich klarstellen, dass ich weiterhin zur gendergerechten Sprache und zu meinen persönlichen Überzeugungen stehe. Aber für mich steht jetzt der Erfolg des Filmprojekts im Vordergrund."

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"Brauchte nie jemand": Heino legt im Gender-Streit nach

Heino sieht sich unterdessen in seiner Haltung bestärkt: "Man muss für seine Überzeugungen einstehen. Gendern ist mit mir nicht zu machen!" Und weiter: "Das Gendern brauchte nie jemand, es wollte nie jemand und es hat unsere schöne, deutsche Sprache verschandelt."

Heino bleibt dabei

Heino soll nicht nur sich selbst spielen, sondern offenbar auch den Titelsong beisteuern. Was aus dem Pilotfilm wird, muss sich allerdings noch zeigen.

"Mit mir nicht" – Gender-Ärger bei Heino am Wörthersee

Wie Mayer der "Krone" verrät, wird zunächst nach einem TV-Sender gesucht. "Wir drehen die Pilotserie und suchen danach einen Sender. Ab dem nächsten Jahr sind zehn weitere Folgen geplant. Kärnten soll auch im Sommer wieder zum Filmland werden."

Heino war mit den Entwicklungen rund um eine geplante TV-Produktion unzufrieden.
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zVg/MAYER Film Produktion

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Einen kleinen Vorgeschmack auf Heinos Auftritt gibt es ebenfalls: "Heino wird ein Konzert im Schlosshotel Velden geben und natürlich gerettet werden." Auch die restliche Besetzung der Mockumentary kann sich sehen lassen: Neben der Schlagerikone wird laut "Schlager.de" auch Musikkollege Nik P. dabei sein.

Unter anderem darf man sich ebenfalls auf die österreichischen Schauspieler Christoph Fälbl und Gabriela Garcia Vargas sowie die Trash-TV-Größen Micaela Schäfer und Julian F. M. Stoeckel vor der Kamera freuen.

red, 30.10.2026, 13:33
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