i Heidi Klum teasert ihr Halloween-Kostüm 2026 auf Instagram an. Reuters; Instagram/heidiklum "Wir gehen aufs Ganze" Klum über Halloween-Look: "Passt kein Mensch rein" Morgen lüftet Heidi Klum ihr großes Halloween-Geheimnis. Vorab verrät sie, wie extrem ihre Verwandlung diesmal wird. Von Heute Entertainment 30.10.2026, 10:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Spannung steigt! Am Samstag feiert Heidi Klum (53) wieder ihre legendäre Halloween-Party in New York, und wie jedes Jahr rätseln die Fans, in was sich die "Queen of Halloween" diesmal verwandelt. Eines verrät sie schon jetzt: Einfach wird es nicht.

"Ich versuche, mit diesem Körper in eine Form reinzugehen, in die normalerweise kein menschlicher Körper reinpasst", verrät die 53-Jährige gegenüber "Bild". Was genau dahintersteckt, bleibt bis zum großen Auftritt ihr Geheimnis. Auf Instagram gibt es weitere Hinweise, doch auch die stellen Fans vor ein großes Rätsel.

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"Wir gehen aufs Ganze"

Ein paar Hinweise gibt es aber schon. Das Kostüm werde "sehr, sehr blutig", hatte Klum im September dem US-Magazin "People" verraten. "Darum geht es bei Halloween. Wir werden blutig, und wir gehen aufs Ganze." Auch ihr langjähriger Maskenbildner Mike Marino macht neugierig: Es sei "eines der aufwendigsten Kostüme, die je gemacht wurden". Auf Instagram zeigt Klum seit Tagen kleine, ziemlich gruselige Ausschnitte, die Fans spekulieren bereits wild.

Eines steht allerdings schon fest: Ein Partnerkostüm mit Ehemann Tom Kaulitz (37) wird es heuer nicht geben. Der steht ausgerechnet an Halloween gemeinsam mit Zwillingsbruder Bill Kaulitz (37) für ein Konzert in Hamburg auf der Bühne.

Die Messlatte liegt jedenfalls hoch. In den vergangenen Jahren verwandelte sich Klum unter anderem in einen riesigen Wurm, in E.T. und zuletzt in Medusa, samt Schuppenkörper, Schwanz und Schlangen auf dem Kopf.