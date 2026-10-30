i Hugh Jackman (L) und Patrick Stewart Reuters "Hab so viel von ihm gelernt" Trauer um Hollywood-Star! Hugh Jackman tief erschüttert Nach dem Tod von Patrick Stewart meldet sich nun auch sein langjähriger Freund und Schauspielkollege Hugh Jackman zu Wort. Von Heute Entertainment 30.10.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Tod von "Star Trek"-Legende Patrick Stewart erschüttert Hollywood. Der britische Schauspieler, der als Captain Jean-Luc Picard weltberühmt wurde, starb im Alter von 86 Jahren in seinem Zuhause in Los Angeles. Zahlreiche Stars trauern um den beliebten Schauspieler.

Hugh Jackman nimmt emotional Abschied

Besonders schwer trifft der Verlust offenbar Hugh Jackman. Die beiden standen gemeinsam für die "X-Men"-Filme vor der Kamera und verband eine enge Freundschaft.

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Auf Instagram veröffentlichte Jackman zwei gemeinsame Fotos und richtete bewegende Worte an seinen verstorbenen Kollegen. Die Filmwelt habe einen ihrer ganz Großen verloren, schrieb der "Wolverine"-Darsteller. Stewart habe ihm im Laufe der Jahre unglaublich viel beigebracht.

Besonders emotional wurde es am Ende seiner Botschaft: "Ich werde dich, Patrick Stewart, für den Rest meiner Tage vermissen."

Hollywood-Stars trauern um Legende

Auch zahlreiche weitere Hollywood-Größen nehmen Abschied. "Star Trek"-Star William Shatner würdigte Stewart als großartigen Schauspieler und Freund. George Takei bezeichnete ihn als unersetzliche Legende, die Generationen von Fans inspiriert habe.

Besonders persönlich fiel der Abschied von Ian McKellen aus. Die beiden Schauspieler kannten sich bereits seit rund 50 Jahren. Kennengelernt hatten sie sich als junge Talente bei der Royal Shakespeare Company.

McKellen erinnerte sich auch daran, wie Stewart ihm einst von einem Angebot für die Hauptrolle in "Star Trek" erzählt hatte. Damals habe er seinem Freund noch davon abgeraten, seine Theaterkarriere für Hollywood aufs Spiel zu setzen. Heute sei er froh, dass Stewart diesen Schritt trotzdem gewagt habe.

Blumen für den verstorbenen Star

Auch auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame wird dem Schauspieler gedacht. Stewarts Stern, den er bereits 1996 erhalten hatte, wird mit Blumen geschmückt.