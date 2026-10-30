i Kim Kardashian macht in "The Kardashians" ihre gesundheitlichen Probleme öffentlich. Reuters Ihr Vater starb daran Kim Kardashian an Speiseröhre operiert Die Diagnose weckte schlimme Erinnerungen: Kim Kardashian spricht in ihrer Show offen über einen Eingriff an der Speiseröhre. Von Heute Entertainment 30.10.2026, 08:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gesundheits-Sorgen bei Kim Kardashian (46)! In der neuen Folge ihrer Reality-Show "The Kardashians" verrät der Reality-Star, dass sie an der Speiseröhre operiert werden musste. Eine Diagnose, die für sie besonders schwer wiegt.

Alles begann mit Halsschmerzen. "Ich fühle mich in letzter Zeit ein bisschen komisch. Mein Hals bringt mich heute um", erzählte Kim. Ihr Arzt stellte eine Entzündung der Speiseröhre fest. Er riet zunächst zu Medikamenten und einer Untersuchung, um herauszufinden, womit man es genau zu tun hat.

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"Dasselbe, was mein Vater hatte"

Darüber gesprochen hat Kim lange mit kaum jemandem. "Ich habe nicht vielen Leuten davon erzählt, weil es mich wirklich trifft und ich einfach nicht dorthin will", gesteht sie. Der Grund: Ihr Vater Robert Kardashian starb 2003 mit nur 59 Jahren an Speiseröhrenkrebs, zwei Monate nach seiner Diagnose. "Hoffentlich kann ich einfach Medikamente nehmen und das geht wieder weg", sagte sie damals noch.

Doch so einfach war es nicht. In der Vorschau auf die nächste Folge ist Kim im Spital zu sehen. "Der Arzt sagt, meine Speiseröhre hat diese Unregelmäßigkeiten, und die müssen herausgeschnitten werden", erzählt sie. "Das ist dasselbe, was mein Vater hatte."

Von Krebs ist bei Kim allerdings keine Rede, diagnostiziert wurde eine Speiseröhrenentzündung. Wie der Eingriff verlaufen ist, wird die kommende Folge zeigen. Nach US-Berichten dürfte die Operation aber gut gegangen sein.