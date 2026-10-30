i „Würde es wieder tun!“ Spuck-Eklat im Reality-TV RTL Umut fliegt aus RTL-Show "Würde es wieder tun!" Heftige Spuck-Attacke im TV Bei der "Couple Challenge" eskaliert ein Streit völlig. Ein Reality-Star verliert die Beherrschung, spuckt seinem Konkurrenten ins Gesicht. Von Heute Entertainment 30.10.2026, 10:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der "Couple Challenge" fliegen kurz vor dem großen Finale ordentlich die Fetzen. Ein Streit zwischen zwei Reality-Stars eskaliert derart, dass die Produktion eingreifen muss.

Streit eskaliert völlig

Eigentlich kämpfen die Kandidaten der "Couple Challenge – Halloween Edition" um den Einzug ins Finale. Doch für Umut Tekin (29) und seine Freundin Lena Goldstein (28) nimmt die Show ein unschönes Ende.

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Auslöser ist ein heftiger Streit zwischen Umut und Sam Dylan (41). Gemeinsam mit seinem Partner Rafi wirft Sam seinem Konkurrenten vor, sich nur für Aufmerksamkeit in Szene zu setzen. Rafi geht dabei noch einen Schritt weiter und bringt sogar Umuts Kind ins Spiel.

Die Stimmung kippt endgültig. Während Sam seinen Kontrahenten weiter provoziert, verliert Umut völlig die Beherrschung. Plötzlich spuckt er seinem Gegenüber gleich zweimal ins Gesicht und beschimpft ihn.

"Würde ihn wieder anspucken"

Sam und sein Partner Rafi ziehen sich daraufhin zurück. Die übrigen Kandidaten können kaum glauben, was gerade passiert ist. Doch von Reue fehlt bei Umut zunächst jede Spur.

"Er gehört angespuckt, ich würde ihn wieder anspucken", erklärt der 29-Jährige wütend. Seine Freundin Lena sitzt währenddessen weinend neben ihm. Auch ihre Versuche, ihn zu beruhigen, bleiben erfolglos. Für Sam ist eine Grenze überschritten. "Also, das lasse ich mir nicht bieten, das ist ja wohl das Allerletzte", stellt er klar.

Auch die Produktion versteht bei einer solchen Aktion keinen Spaß. Umut wird gemeinsam mit seiner Freundin Lena aus der Show geworfen.

Plötzlich stehen zwei Ex-Kandidaten wieder da

Die verbliebenen Teilnehmer zeigen sich erleichtert über die Entscheidung. Giuliana Farfalla (30) bezeichnet das Verhalten als völlig übergriffig. Auch Brian (26) betont, dass Sams Provokationen eine solche Aktion keinesfalls rechtfertigen würden.

Doch der Rauswurf sorgt für eine überraschende Wendung! Die bereits ausgeschiedenen Chris Kugathasan (28) und Jerry Menges (31) dürfen zurück ins Camp und bekommen eine zweite Chance.

Und die beiden nutzen diese tatsächlich: Im Finale setzen sie sich gegen Sam und Rafi durch und sichern sich den Jackpot von 40.350 Euro.