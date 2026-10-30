i Helene Fischers TV-Show findet anders als gewohnt statt - dafür ist sie im Dezember bei uns. IMAGO/Bildagentur Monn Schlager-Queen plant um Wegen Österreich! Helene Fischer muss alles ändern Helene Fischer kehrt mit ihrer Weihnachtsshow zurück. Doch wegen ihrer Österreich-Auftritte gibt es heuer eine ungewöhnliche Änderung. Von Heute Entertainment 30.10.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Helene Fischer kehrt 2026 mit ihrer großen Weihnachtsshow zurück. Doch diesmal läuft bei den Vorbereitungen einiges anders als gewohnt: Die Aufzeichnung findet bereits am Halloween-Wochenende in der Düsseldorfer Messehalle 6 statt.

Der ungewöhnlich frühe Termin dürfte auch mit ihren Auftritten am 11. und 12. Dezember in Schladming zusammenhängen, wo sie die österreichische Ski-Saison eröffnet. Außerdem veröffentlicht die Sängerin am 4. Dezember ihr neues Album "Wir" und ist damit sicher im Promo-Stress. Damit ist bei Helene diesmal bereits zwei Monate vorher Weihnachten – die Fans im Publikum kommen dabei bestimmt schon ordentlich in Stimmung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Show findet seit 2011 fast jährlich statt, musste allerdings von 2020 bis 2022 pandemiebedingt pausieren. 2025 fiel sie wegen Helenes Babypause nach der Geburt ihres zweiten Kindes aus. Für das Comeback sind unter anderem Nina Chuba, Wincent Weiss, Carolin Kebekus, Lang Lang, Ronan Keating, Die Prinzen, Kerstin Ott, Melissa Naschenweng, Roland Kaiser und Giovanni Zarrella angekündigt.

Halloween-Verbot bei Helene

Für das Studiopublikum gibt es deshalb schon vorab klare Vorgaben. In einer E-Mail bitten die Veranstalter laut "Schlager.de" um festliche Kleidung.

Helene Fischer - ihr Leben in Bildern i ?

"Gerne möchten wir Sie bereits heute darauf hinweisen, dass es sich bei unserem Abend um eine festliche Gala-Veranstaltung handelt, die am 25.12.2026 um 20.15 Uhr im ZDF / ORF und SRF ausgestrahlt wird. Entsprechend freuen wir uns über eine dem Anlass angemessene Garderobe", heißt es in der Aussendung.

Halloween-Verkleidungen sind ausdrücklich unerwünscht. Gegenüber dem Schweizer "Blick" erklärte das ZDF: "Verkleidungen im Publikum könnten aufgrund der verzögerten Ausstrahlung bei den Fernsehzuschauern zu Irritationen führen." Die Organisatoren hoffen auf Unterstützung, "die besondere Atmosphäre der Veranstaltung zu bewahren".