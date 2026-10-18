i Helene Fischer hat jetzt kurze Haare. IMAGO/Future Image; ORF Neue Frisur, neue Musik Alles neu! Helene Fischer zeigt sich ganz anders im ORF Helene Fischer überrascht beim "Schlagerbooom" mit einem neuen Look und einer großen Ankündigung. Am 4. Dezember erscheint ihr neues Album "Wir". Von Heute Entertainment 18.10.2026, 07:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Helene Fischer hat beim "Schlagerbooom" im ORF gleich mehrere Überraschungen im Gepäck! Mit ihrem Auftritt bei Florian Silbereisen sorgt die Schlager-Queen zunächst mit einer ungewohnten Frisur für Aufsehen: Statt ihrer gewohnten langen Mähne trägt sie jetzt einen frechen, schulterlangen Bob. Doch damit nicht genug!

Nach ihrer Performance des neuen Songs "Warum" kündigt sie weitere Neuigkeiten an. "Heute lass ich die Bombe platzen", verspricht die Sängerin – und hält Wort.

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Am 4. Dezember erscheint ihr nächstes Studioalbum "Wir". Damit meldet sich Helene Fischer nach ihrem musikalischen Ausflug mit zwei Kinderalben wieder im Schlager-Pop zurück. Die Songs "Heute Nacht" und "An meiner Seite" geben bereits einen Vorgeschmack auf die neue CD – und kommen bei den Fans offenbar bestens an, wie die Chartplatzierungen zeigen.

Neue Songs werden "provokativ"

Die Fans dürfen sich bei der nächsten Veröffentlichung auf eine andere Seite der Sängerin freuen. Die neuen Lieder sollen teilweise sogar etwas "provokativ" werden, lässt sie in der Sendung wissen. Was genau dahintersteckt, bleibt vorerst spannend.

Neben der Premiere ihres neuen Hits lässt Helene bei der Show natürlich auch ihre größten Erfolge aufleben und präsentiert ein Medley ihrer bekannten Songs. "Schau mal herein" mit Flori durfte dann natürlich auch nicht fehlen.

Helene Fischer - ihr Leben in Bildern i ?

Damit zeigt sie einmal mehr, warum sie seit Jahren zu den ganz großen Namen des deutschen Schlagers zählt. Mit neuem Look und frischer Musik steht für die Sängerin nun offenbar das nächste Kapitel an.