i War das wirkliche ine echte "ZiB" mit Nadja Bernhard? Screenshot/ORF "Das ist keine KI" Was ist da los? Bernhard verwirrt mit "ZiB"-Video alle Nadja Bernhard verkündet in einem ORF-ähnlichen Video eine überraschende Auszeichnung für "Dr. Bohl". Doch was steckt wirklich dahinter? Von Heute Entertainment 17.10.2026, 13:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Plötzlich wird aus der "Zeit im Bild" eine ganz besondere Liebeserklärung: In einem Clip auf YouTube aus dem ORF-Studio verkündet Nadja Bernhard, dass Comedian "Dr. Bohl" zum "Sexiest Man Alive" gekürt worden sei.

Mit dem gewohnten Nachrichten-Intro, dem vertrauten TV-Set und komplett ernst, präsentiert die Moderatorin die angebliche Sensation, die "weltweit für Aufsehen" sorge. Die Jury habe sich mit ihrer Entscheidung nicht lange aufhalten müssen, heißt es dick aufgetragen. Auch Bernhard würde es "am wenigsten" überraschen, dass der blonde Komiker so attraktiv auf andere wirke: "Endlich jemand, der Humor sexy macht". Doch lief dieser kuriose Beitrag tatsächlich so im ORF?

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Dr. Bohl klärt auf

Die Auflösung liefert "Dr. Bohl" höchstpersönlich. In der Videobeschreibung stellt er klar: "Heutzutage muss man das wohl dazu sagen: Das ist tatsächlich keine KI, sondern die großartige Nadja Bernhard, wie sie leibt und lebt mit einem so schönen Intro, dass wir es bei jedem SOLO-Auftritt nach der Pause spielen."

Hinter dem Video steckt also kein künstlich erzeugter Fake, sondern ein eigens produzierter Clip mit der echten Moderatorin. Was dahinter steckt, verrät der Comedian ebenfalls: "Bei diesem genialen Material handelt es sich übrigens um nichts Geringeres als mein Geburtstagsgeschenk von Catharina Malek! Legendär!"

Seine frühere "Dancing Stars"-Partnerin hat ihm mit dem "ZiB"-Video offenbar eine besondere Überraschung bereitet. "Das werde ich wohl dieses Jahr nicht toppen können", heißt es von ihr auf Instagram, dass dieser Clip wohl schon aus dem letzten Jahr ist und erst jetzt veröffentlicht wurde.

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Gleichzeitig nutzt "Dr. Bohl" die Aufmerksamkeit, um auf die kommenden Termine seiner Comedy-Show hinzuweisen.