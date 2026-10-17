i Jasmin Wagner macht Schluss mit "Blümchen". IMAGO/Gartner; imago stock&people Großer Abschied im TV Nach 30 Jahren! "Blümchen" beendet ihre Karriere Nach 30 Jahren ist Schluss mit "Blümchen"! Jasmin Wagner verabschiedet sich von der Bühne und verrät, warum ihre Familie jetzt Vorrang hat. Von Heute Entertainment 17.10.2026, 10:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach 30 Jahren ist Schluss mit "Blümchen": Jasmin Wagner verabschiedet sich von der Bühne und lässt ihre Karriere als Teenie-Idol endgültig hinter sich.

Beim zehnten "Schlagerbooom" von Florian Silbereisen in der Dortmunder Westfalenhalle steht die 46-Jährige am Samstag ein letztes Mal als Popstar vor großem Publikum.

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Mit Hits wie "Herz an Herz" und "Boomerang" will sie ihre Fans noch einmal begeistern. "Das ist jetzt der Abschlussakt", erklärte die Sängerin. Statt Abschiedsschmerz überwiege bei ihr die Gewissheit, den richtigen Zeitpunkt gewählt zu haben. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, sagte sie: "Eher das gute Gefühl, im richtigen Augenblick loszulassen."

"Der letzte Rave"

Der wichtigste Grund für den Rückzug ist ihre bald vierjährige Tochter, mit der Wagner künftig mehr Zeit verbringen möchte. "Mir ist die Zeit so kostbar, die wir zusammen haben. Sie wird so schnell groß. Ich möchte einfach so viel wie möglich davon erleben."

Musik gehört zwar zum Familienalltag, allerdings stehen dabei andere Lieder im Mittelpunkt: "Noch singen wir zusammen allerdings mehr Rolf-Zuckowski-Lieder als die von Blümchen." Auch ihre schwer kranke Mutter beeinflusste die Entscheidung.

Bereits im November 2025 hatte Wagner deshalb ihr ursprünglich geplantes Abschiedskonzert abgesagt. "Mit einem kleinen Kind und einer kranken Mutter weiß man, dass Zeit wirklich das größte Geschenk ist", betonte sie.

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Rückhalt bekommt sie von ihrem Ehemann: "Er ist stolz auf mich. Das bedeutet mir alles. Wir sind eine glückliche, kleine Familie." Zum 30-jährigen Jubiläum erscheint zudem die limitierte Werkschau "Der letzte Rave" mit neu aufgenommenen Hits und bisher unveröffentlichtem Material.