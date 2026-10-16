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Sarah Kuttner hat Krebs.
Sarah Kuttner hat Krebs.
IMAGO/BREUEL-BILD
Mehrere OPs geplant

Schock-Diagnose! Moderatorin Sarah Kuttner hat Krebs

Die ehemalige VIVA-Moderatorin macht ihre Krebserkrankung im Podcast öffentlich. Sie muss sich mehreren Operationen unterziehen.
Von Heute Entertainment
16.10.2026, 12:23
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Sarah Kuttner (47) hat einen Tumor in der Brust. Die beliebte Autorin machte ihre Diagnose jetzt in ihrem Podcast öffentlich – auf ihre gewohnt direkte Art.

"Um es kurz zu machen, habe ich mir einen kleinen Brustkrebs eingefangen", sagte Kuttner in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Das kleine Fernsehballett".

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Der drei Zentimeter große Tumor sitzt in ihrer rechten Brust, meldet gala.de. Der Krebs sei "mittelgroß, mittelgefährlich, also gutes Mittelmaß, was nicht schlecht ist", so die 47-Jährige.

"Bitte kein Krebs ": Kuttner hofft auf Biopsie-Erlösung

Lesetour abgesagt, Podcast geht weiter

Für Kuttner beginnt nun ein kräftezehrender Marathon aus Arztterminen und Operationen. Ihre Lesetour zum neuen Roman "Mama & Sam" hat sie daher komplett abgesagt. Die Situation sei "anstrengend für die Birne", so die Ex-Moderatorin.

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Ob sie auch eine Chemotherapie braucht, ist noch unklar. Ihren Podcast mit dem Journalisten Stefan Niggemeier will sie aber unbedingt weiterführen – auch wenn mal Folgen ausfallen.

Fans sollen ihr keine Nachrichten schicken

Kuttner setzt aber klare Grenzen: Über ihre Erkrankung will sie im Podcast nicht mehr sprechen. Auch bat sie ihre Fans ausdrücklich, ihr keine aufmunternden Nachrichten zu schicken. Sie brauche jetzt Raum für sich.

red, 16.10.2026, 12:23
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