i Sarah Kuttner hat Krebs. IMAGO/BREUEL-BILD Mehrere OPs geplant Schock-Diagnose! Moderatorin Sarah Kuttner hat Krebs Die ehemalige VIVA-Moderatorin macht ihre Krebserkrankung im Podcast öffentlich. Sie muss sich mehreren Operationen unterziehen. Von Heute Entertainment 16.10.2026, 12:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sarah Kuttner (47) hat einen Tumor in der Brust. Die beliebte Autorin machte ihre Diagnose jetzt in ihrem Podcast öffentlich – auf ihre gewohnt direkte Art.

"Um es kurz zu machen, habe ich mir einen kleinen Brustkrebs eingefangen", sagte Kuttner in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Das kleine Fernsehballett".

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Der drei Zentimeter große Tumor sitzt in ihrer rechten Brust, meldet gala.de. Der Krebs sei "mittelgroß, mittelgefährlich, also gutes Mittelmaß, was nicht schlecht ist", so die 47-Jährige.

Lesetour abgesagt, Podcast geht weiter

Für Kuttner beginnt nun ein kräftezehrender Marathon aus Arztterminen und Operationen. Ihre Lesetour zum neuen Roman "Mama & Sam" hat sie daher komplett abgesagt. Die Situation sei "anstrengend für die Birne", so die Ex-Moderatorin.

Ob sie auch eine Chemotherapie braucht, ist noch unklar. Ihren Podcast mit dem Journalisten Stefan Niggemeier will sie aber unbedingt weiterführen – auch wenn mal Folgen ausfallen.

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Fans sollen ihr keine Nachrichten schicken

Kuttner setzt aber klare Grenzen: Über ihre Erkrankung will sie im Podcast nicht mehr sprechen. Auch bat sie ihre Fans ausdrücklich, ihr keine aufmunternden Nachrichten zu schicken. Sie brauche jetzt Raum für sich.