i Lola Weippert YouTube "In der anderen Brust" Neuer Tumor! Große Sorge um Lola Weippert Schock für Lola Weippert! Bei der Moderatorin wurde erneut ein Tumor in der Brust entdeckt. Von Heute Entertainment 14.10.2026, 14:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die ehemalige "Temptation Island"-Moderatorin Lola Weippert muss erneut um ihre Gesundheit bangen. Nachdem vor zwei Jahren ein gutartiger Tumor in ihrer linken Brust entdeckt wurde, haben Ärzte nun auch in ihrer rechten Brust einen Tumor gefunden. Ob dieser ebenfalls harmlos ist, steht derzeit noch nicht fest.

Auf Instagram macht die 30-Jährige die beunruhigende Diagnose öffentlich. "Ich möchte heute was ganz Persönliches mit euch teilen, weil bei mir wurde ja zuvor schon mal ein gutartiger Tumor in der Brust diagnostiziert und jetzt wurde auch in der anderen Brust ein neuer Tumor gefunden", erklärt sie in einem Video.

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Für die Moderatorin beginnt damit erneut eine nervenaufreibende Zeit. Weitere Untersuchungen sollen nun Klarheit bringen. Wann genau der Tumor entdeckt wurde und wann sie mit einem Ergebnis rechnen kann, verrät Weippert nicht.

Schon einmal große Angst gehabt

Bereits im August 2024 hatte die Moderatorin von einem Tumor in ihrer linken Brust berichtet. Weil dieser gewachsen war, musste sie sich einer Biopsie unterziehen. Wochenlang bangte sie um ihre Gesundheit, bis im September endlich die erlösende Nachricht kam.

"Es ist ein gutartiger Tumor in meiner Brust und ich bin so unendlich dankbar. Ich hatte so eine Angst", erzählte sie damals unter Tränen auf Instagram. Jetzt hofft die 30-Jährige, dass auch der neu entdeckte Tumor gutartig ist.

Eindringlicher Appell an ihre Fans

Mit ihrer Geschichte möchte Weippert auch andere Frauen sensibilisieren. "Bitte wartet nicht zu lange und vor allem ignoriert es auch nicht, weil wenn sich irgendwas anders anfühlt, lasst es bitte checken", appelliert sie an ihre Follower.

Zu ihrem emotionalen Video schreibt die Moderatorin außerdem: "Bitte hört auf euren Körper."