i Die neue "Baywatch"-Crew hat so einiges zu bieten. Instagram/noahbeck Ab Jänner auf Prime Trailer zeigt: So heiß wird neue "Baywatch"-Serie Stephen Amell führt die neuen Rettungsschwimmer an, und auch ein paar alte Bekannte sind wieder mit dabei. Von Heute Entertainment 14.10.2026, 12:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rote Badeanzüge, durchtrainierte Körper und viel Zeitlupe: Der US-Sender Fox hat den ersten ausführlichen Trailer zur Neuauflage von "Baywatch" veröffentlicht. Und der hält, was die Kultserie verspricht.

Gleich zu Beginn geht es spektakulär los: Ein Flugzeug kracht in einen Parasailer, Rettungsschwimmer-Chef Hobie Buchannon muss ausrücken. Gespielt wird er von "Arrow"-Star Stephen Amell (45), der dafür auch gern mal das Shirt auszieht.

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Dazu gibt es einen Waldbrand in den Hügeln, Partyszenen in der Bar und jede Menge Flirts am Strand. Unterlegt ist das Ganze natürlich mit dem Original-Titelsong.

Hasselhoffs Serien-Sohn ist jetzt der Boss

Fans der Originalserie kennen Hobie noch als frechen Sohn von Mitch Buchannon, der einst von David Hasselhoff (74) gespielt wurde. Jetzt tritt er in die Fußstapfen seines Vaters. Sein Leben steht Kopf, als plötzlich eine Tochter vor der Tür steht, von der er nichts wusste: Charlie, gespielt von Jessica Belkin, will ebenfalls Rettungsschwimmerin werden.

Auch der Rest der Truppe kann sich sehen lassen. Mit dabei sind unter anderem "Pretty Little Liars"-Star Shay Mitchell (39), Model Brooks Nader (29) und Ex-Turnerin und Influencerin Livvy Dunne (24).

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Auch Rapperin Megan Thee Stallion (31) hat einen Gastauftritt. Und es gibt ein Wiedersehen mit alten Bekannten: David Chokachi (58) kehrt als Cody Madison zurück, Erika Eleniak (57) als Shauni McClain.

Starten soll die Serie in Österreich im Jänner auf Prime. Und wer genau hinschaut, entdeckt im Trailer eine Ehrentafel mit dem Namen Mitch Buchannon. Viele Fans hoffen deshalb auf einen Gastauftritt von "The Hoff" persönlich.